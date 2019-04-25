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АМКУ разрешил ДТЭК купить два облэнерго, но ограничил влияние компании на смежных рынках – СМИ

Сегодня, 13:17

"Одессаоблэнерго" и "Киевоблэнерго" являются операторами системы распределения в Одесской и Киевской областях и не осуществляют деятельность по поставке электроэнергии

Фото: Pixabay

Антимонопольный комитет Украины большинством голосов разрешил группе ДТЭК приобрести "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго".

Об этом сообщил на своем аккаунте в Facebook журналист издания "Наші гроші" Юрий Николов, сообщает "Обозреватель".

"Одессаоблэнерго" и "Киевоблэнерго" являются операторами системы распределения в Одесской и Киевской областях и не осуществляют деятельность по поставке электроэнергии. Деятельность операторов системы распределения полностью регулируется НКРЭКУ.

Как сообщили источники в ведомстве, предоставляя разрешение на концентрацию, АМКУ возложил на ДТЭК ряд обязательств, которые устраняют любое возможное влияние на смежные рынки – поставки и производство электроэнергии, пишет издание.

3 января 2019 года "ДТЭК Нефтегаз" и NGR B.V. (Нидерланды) заключили договора купли-продажи акций данных компаний. Договора заключены с отлагательным условием и должны быть завершены после получения необходимых разрешений государственных органов, включая согласования антимонопольных органов.

По мнению старшего юриста юридической компании Arzinger Александра Дякулича, покупка естественных монополий не приводит к негативным последствиям для рынка. В эфире канала "112 Украина" он заявил, что "это естественные монополии, деятельность которых полностью зарегулирована Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, которая устанавливает тарифы, регулирующие эти компании. С точки зрения антимонопольного законодательства покупка таких естественных монополий не ведет к каким-то негативным последствиям на рынке, потому что они уже являются естественными монополистами". Он подчеркнул, что смена владельца естественной монополии никак не влияет на конкуренцию на рынке.

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Тег электроэнергия, АМКУ, Облэнерго, ДТЭК

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