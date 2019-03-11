Аналитики Fitch дали прогноз по развитию украинской экономики
По мнению аналитиков, рост экономики Украины замедлится в 2019 году
Рост экономики Украины в 2019 году замедлится до 2,6% с 3,2% по итогам 2018-го. Об этом сообщает международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.
По мнению аналитиков, это связано с ужесточением монетарной и фискальной политики, а также ослаблением спроса в мире, снижением цен на сырьевые товары и более умеренного роста заработной платы.
Аналитики агентства предполагают, что инвестиции останутся ниже уровня "B" (22,3% валового внутреннего продукта), что "отражает обеспокоенность в отношении верховенства закона и политической неопределенности в ходе избирательного процесса" в Украине.
По прогнозу Fitch, уровень инфляции продолжит снижаться и по итогам 2019 года составит 8,6%, а к концу 2020-го – 6,2%.
Ранее сообщалось, что аналитики Fitch подтвердили долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валютах на уровне "В-" со стабильным прогнозом. Агентство определяет инвестиционный класс Украины как "высокоспекулятивный". В агентстве также подчеркнули, что соблюдение программы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) имеет ключевое значение.
В декабре 2018 года аналитики Fitch сообщили, что утверждение МВФ новой 14-месячной программы stand-by для Украины сглаживает краткосрочные финансовые риски страны.
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