Аналитики Fitch дали прогноз по развитию украинской экономики

По мнению аналитиков, рост экономики Украины замедлится в 2019 году

Фото: Getty Images

Аналитики Fitch дали прогноз по развитию украинской экономики //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/653/7c2/5c86537c2b79b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/653/7c2/5c86537c2b79b.jpg 2019-03-11T14:05:00+02:00 Экономика По мнению аналитиков, рост экономики Украины замедлится в 2019 году

Рост экономики Украины в 2019 году замедлится до 2,6% с 3,2% по итогам 2018-го. Об этом сообщает международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.

По мнению аналитиков, это связано с ужесточением монетарной и фискальной политики, а также ослаблением спроса в мире, снижением цен на сырьевые товары и более умеренного роста заработной платы.

Аналитики агентства предполагают, что инвестиции останутся ниже уровня "B" (22,3% валового внутреннего продукта), что "отражает обеспокоенность в отношении верховенства закона и политической неопределенности в ходе избирательного процесса" в Украине.

По прогнозу Fitch, уровень инфляции продолжит снижаться и по итогам 2019 года составит 8,6%, а к концу 2020-го – 6,2%.

Ранее сообщалось, что аналитики Fitch подтвердили долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валютах на уровне "В-" со стабильным прогнозом. Агентство определяет инвестиционный класс Украины как "высокоспекулятивный". В агентстве также подчеркнули, что соблюдение программы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) имеет ключевое значение.

В декабре 2018 года аналитики Fitch сообщили, что утверждение МВФ новой 14-месячной программы stand-by для Украины сглаживает краткосрочные финансовые риски страны.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Аналитики Fitch дали прогноз по развитию украинской экономики". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.