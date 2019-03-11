Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,39
29,74
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Аналитики Fitch дали прогноз по развитию украинской экономики

Сегодня, 14:05

По мнению аналитиков, рост экономики Украины замедлится в 2019 году

Фото: Getty Images
Аналитики Fitch дали прогноз по развитию украинской экономики //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/653/7c2/5c86537c2b79b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/653/7c2/5c86537c2b79b.jpg Экономика По мнению аналитиков, рост экономики Украины замедлится в 2019 году

Рост экономики Украины в 2019 году замедлится до 2,6% с 3,2% по итогам 2018-го. Об этом сообщает международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.

По мнению аналитиков, это связано с ужесточением монетарной и фискальной политики, а также ослаблением спроса в мире, снижением цен на сырьевые товары и более умеренного роста заработной платы.

Аналитики агентства предполагают, что инвестиции останутся ниже уровня "B" (22,3% валового внутреннего продукта), что "отражает обеспокоенность в отношении верховенства закона и политической неопределенности в ходе избирательного процесса" в Украине.

По прогнозу Fitch, уровень инфляции продолжит снижаться и по итогам 2019 года составит 8,6%, а к концу 2020-го – 6,2%.

Ранее сообщалось, что аналитики Fitch подтвердили долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валютах на уровне "В-" со стабильным прогнозом. Агентство определяет инвестиционный класс Украины как "высокоспекулятивный". В агентстве также подчеркнули, что соблюдение программы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) имеет ключевое значение.

В декабре 2018 года аналитики Fitch сообщили, что утверждение МВФ новой 14-месячной программы stand-by для Украины сглаживает краткосрочные финансовые риски страны.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег инвестиции, экономика, ВВП, Fitch

Вы сейчас просматриваете новость " Аналитики Fitch дали прогноз по развитию украинской экономики". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украине по-прежнему нужны кредиты: в Fitch оценили программу МВФ

21 декабря 2018, 16:52

Киеву советуют продолжать сотрудничество с международными финансовыми организациями

В МВФ подсчитали, сколько Украине нужно накопить международных резервов

15 ноября 2018, 14:29

Текущие резервы страны покрывают три месяца импорта, но необходимо увеличить их почти вдвое, считает представитель Фонда

Инвестиции в недвижимость: что с этим в Украине и как выбрать объект

Вчера, 07:38

Не менее 5,2 тыс. квартир за последние два года было приобретено в новостройках Киева как инвестиция

Гройсман назвал главный экономический ориентир Кабмина

9 марта, 09:28

По словам премьера, правительство продолжит инвестировать ресурсы в дороги и инфраструктуру

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

Что сказал Гриценко о возможном наступлении на Крым и Донбасс

Автор "Белых роз" рассказал о жизни в нищете

ПриватБанк отключил самую популярную услугу

Соловьева публично унизили за угрозы Украине

Похожа на прабабушку: Регина Тодоренко показалась без макияжа

Гонтарева "обрадовала" миллионы украинцев

Дочь первого президента Узбекистана отправили в колонию

Почему француженки не толстеют: главные принципы их питания

PR-провал. Что Гладковский-джуниор показал обществу своим роликом
Загрузка...

Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше

Сегодня, 07:19

Купить можем уже столько же, как 5 лет назад, но многие этого не заметили 

Почему Лукашенко выступил против "русского мира"

Вчера, 07:51

Президент Беларуси накануне выборов зачищает политическую среду от российского вмешательства

Новые схемы ввоза и протесты: чего ждать от владельцев "евроблях"

9 марта, 07:51

Собственники евроблях будут пытаться найти лазейки в законе и протестовать

Дожди и похолодание: прогноз погоды в Украине на неделю

9 марта, 07:19

В понедельник, 11 марта осадки ожидаются только в западной, северной и восточной частях страны

Превзошел самого себя: муж Алены Мозговой очаровал Тину Кароль

Алина Гросу рассказала о предстоящей свадьбе

Соловьева публично унизили за угрозы Украине