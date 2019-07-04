Аналитики сравнили цены на арбузы в Украине

В УПОА прогнозируют, что Украина может нарастить экспорт арбузов в страны Евросоюза

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Цены на ранние арбузы в Украине по состоянию на 4 июля остаются достаточно высокими, несмотря на то, что в аналогичном периоде прошлого года они продавались в несколько раз дешевле. Об этом информирует пресс-служба Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА).

"На сегодняшний день купить арбуз с поля можно не дешевле 4-5 грн за кг, а в Киеве арбуз оптом продается от 8 до 10 грн за кг. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года оптовая цена на арбуз не превышала 1,7 грн за кг, а с поля его продавали дешевле 1 грн за кг", – сказано в сообщении.

Аналитики отметили, что после прошлогодних цен многие фермеры отказались от выращивания ранних арбузов, решив сконцентрироваться на поздних сортах, которые требуют меньших усилий и инвестиций.

По их прогнозу, объемы экспорта украинских арбузов в страны Европейского Союза в этом году могут превзойти прошлогодние показатели.

"При увеличении объемов выращивания безсеменных поздних сортов арбузов мелких калибров мы сможем занять достаточно комфортную нишу поставок продукции в эти страны, начиная с середины июля и заканчивая концом октября", – сообщили в УПОА.

Ранее новости "Сегодня" писали, что с 17 по 23 июня фермеры отгружали первые арбузы по 10-12 грн за кг, и спрос в целом был удовлетворительным, а неделей позже украинские трейдеры были готовы покупать херсонский арбуз с поля не дороже 5-5,5 грн за кг.

Наши журналисты также выяснили, что происходит с ценами на ягоды в Украине и когда они упадут.

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