"Анализ открытых вопросов": "Нафтогаз" подвел итоги переговоров в Брюсселе

Андрей Коболев (крайний слева), Алексей Оржель (второй справа), Юрий Витренко (крайний справа). Фото: REUTERS/Yves Herman

Российский "Газпром" впервые допустил возможность заключения контракта по европейским правилам с 1 января 2020 года, если Украина в полной мере внедрит их до конца 2019-го. Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза Украины" по итогам трехсторонних переговоров, которые состоялись сегодня в Брюсселе.

В компании отметили "заинтересованность российской стороны в проведении конструктивных переговоров и новый уровень готовности к принятию современных условий транспортировки газа по украинской ГТС".

На встрече украинская делегация передала россиянам дорожную карту действий для завершения анбандлинга "Нафтогаза" (отделения оператора ГТС), а представители компании "Оператор газотранспортной системы Украины" предоставили им проекты договора о взаимодействии между операторами смежных ГТС, а также стандартное соглашение на транспортировку газа.

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"Стороны провели анализ открытых вопросов, по которым в настоящее время нет единой позиции, и согласились продолжить переговоры в октябре", – заключили в "Нафтогазе".

Новости "Сегодня" писали, что сегодняшняя встреча стала третьим раундом переговоров на политическом уровне о транзите газа через Украину с 2020 года. Первый раунд состоялся 17 июля 2018 года, а второй – 21 января 2019 года. Переговорам в трехстороннем формате предшествовали двусторонние консультации ЕК сначала с украинскими представителями, а потом – с российскими.

Как ранее заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович по итогам переговоров, Киев и Москва согласились с тем, что будущий контракт должен основываться на европейских правилах.

В свою очередь министр энергетики России Александр Новак сообщил, что Россия готова работать по новому европейскому законодательству и бронировать мощности для транзита газа через Украину.

Контракт на транзит газа был заключен в 2009 году и истекает в конце этого года. Украинская сторона отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года:

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