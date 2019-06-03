Анбандлинг "Нафтогаза": Коболев сообщил, что к работе присоединились эксперты из ЕС

Глава "Нафтогаза" напомнил, что до 2020 года осталось семь месяцев

Фото: AFP

Четыре представителя газотранспортных систем (ГТС) Франции, Нидерландов и Италии отныне будут работать в "Укртрансгазе" и участвовать в создании нового независимого оператора ГТС Украины. Об этом 3 июня написал глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что в начале 2019 года была создана компания "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ).

"Сейчас выстраиваем в ОГТСУ управленческие процессы, готовимся к сертификации. Очень хорошо, что на этом этапе к нам присоединились европейские эксперты", – подчеркнул Коболев.

По его словам, консорциум газовых компаний Евросоюза, который в дальнейшем может стать партнером Украины при управлении ГТС, делегировал четырех специалистов, работающих в ведущих газотранспортных компаниях Европы – французской GRTgaz, нидерландской Gasunie и итальянской Snam.

"До Нового года осталось меньше семи месяцев, а от качественного анбандлинга зависит сохранение Украиной транзита газа, газоснабжение украинских потребителей", – сказал глава "Нафтогаза".

Напомним, в мае Кабинет министров утвердил модель проведения анбандлинга "Нафтогаза" – отделения оператора газотранспортной системы – по модели Ownership Unbundling (OU), на которой настаивал премьер-министр Владимир Гройсман (вывод оператора и ГТС за пределы группы). По его мнению, компания потеряла много времени, и работа по данному вопросу не была успешной.

В то же время в "Нафтогазе" настаивали, что при разделении компании газотранспортные активы должны остаться в группе, а независимый оператор – перейти независимому органу или стороне (Independent System Operator, ISO).

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявлял, что проведение анбандлинга по требованию Кабмина содержит риски проигрыша российскому "Газпрому" в новом арбитраже.

В свою очередь Всемирный банк поддержал позицию Кабинета министров о необходимости отделения газотранспортного бизнеса "Нафтогаза" по модели OU.

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