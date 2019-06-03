Сделать стартовой
26,85
29,95
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Анбандлинг "Нафтогаза": Коболев сообщил, что к работе присоединились эксперты из ЕС

3 июня, 20:44

Глава "Нафтогаза" напомнил, что до 2020 года осталось семь месяцев

Фото: AFP

Четыре представителя газотранспортных систем (ГТС) Франции, Нидерландов и Италии отныне будут работать в "Укртрансгазе" и участвовать в создании нового независимого оператора ГТС Украины. Об этом 3 июня написал глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что в начале 2019 года была создана компания "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ).

"Сейчас выстраиваем в ОГТСУ управленческие процессы, готовимся к сертификации. Очень хорошо, что на этом этапе к нам присоединились европейские эксперты", – подчеркнул Коболев.

По его словам, консорциум газовых компаний Евросоюза, который в дальнейшем может стать партнером Украины при управлении ГТС, делегировал четырех специалистов, работающих в ведущих газотранспортных компаниях Европы – французской GRTgaz, нидерландской Gasunie и итальянской Snam.

"До Нового года осталось меньше семи месяцев, а от качественного анбандлинга зависит сохранение Украиной транзита газа, газоснабжение украинских потребителей", – сказал глава "Нафтогаза".

Напомним, в мае Кабинет министров утвердил модель проведения анбандлинга "Нафтогаза" – отделения оператора газотранспортной системы – по модели Ownership Unbundling (OU), на которой настаивал премьер-министр Владимир Гройсман (вывод оператора и ГТС за пределы группы). По его мнению, компания потеряла много времени, и работа по данному вопросу не была успешной.

В то же время в "Нафтогазе" настаивали, что при разделении компании газотранспортные активы должны остаться в группе, а независимый оператор – перейти независимому органу или стороне (Independent System Operator, ISO).

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявлял, что проведение анбандлинга по требованию Кабмина содержит риски проигрыша российскому "Газпрому" в новом арбитраже.

В свою очередь Всемирный банк поддержал позицию Кабинета министров о необходимости отделения газотранспортного бизнеса "Нафтогаза" по модели OU.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Нафтогаз, ГТС, Укртрансгаз, анбандлинг

Вы сейчас просматриваете новость " Анбандлинг "Нафтогаза": Коболев сообщил, что к работе присоединились эксперты из ЕС". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Не так, как хотел "Нафтогаз": эксперт объяснил, что значит новое решение Кабмина по анбандлингу

23 мая, 13:16

Правительство настояло на своем подходе к реформе ГТС, считает специалист

Стокгольмский гамбит: почему затянулись газовые переговоры Украины и России

21 мая, 16:18

Эксперты оценили мотивы "Нафтогаза" и "Газпрома" оттягивать обсуждение

Анбандлинг "Нафтогаза": Всемирный банк встал на сторону Кабмина

17 мая, 18:32

В ВБ поддерживают стремление правительства к разделению собственности

"Нафтогаз" увидел риски проигрыша "Газпрому" в новом арбитраже

17 мая, 16:12

Позицию компании раскрыл ее исполнительный директор Юрий Витренко

Проклятие Шурика: актеры, ставшие заложниками одной роли

Савченко «скрутили» в центре Киева: «Пришла в советской форме»

Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть

Алиса Шмидт: как выглядит самая обворожительная спортсменка мира?

Больного Шумахера впервые после травмы заметили посторонние

Фигуриста довели до самоубийства и обвинили посмертно

Беременная Лилия Подкопаева поделилась нежным фото с возлюбленным

Стало известно, как женщина выглядела 1400 лет назад

Смартфон: Как отличить оригинальный от подделки

Энди Руис нокаутировал Энтони Джошуа

Киньте аспирин в стиральную машину: эффект удивит всерьез

Что нужно делать с фотографиями умерших: это важно знать

Во сколько обойдется обед украинца этим летом: все о ценах на продукты

Вчера, 07:55

Продолжаем следить, как меняется стоимость традиционной украинской трапезы, в которую входят все основные продукты питания

"Проєкт", "катедра", "членкиня": все что нужно знать о новом украинском правописании

Вчера, 07:38

Ввели феминитивы, стало меньше дефисов, но больше вариантов

Хрущевки снова хотят снести и перестроить: 100% согласия жильцов уже не требуется

Вчера, 07:19

Для переселения согласия всех жильцов дома не будет нужно

Что ждет украинцев в июне: новые правила снятия налички в банках и ограничения на дорогах

1 июня, 07:38

В июне украинцы получат два дополнительных выходных дня

Выложите это немедленно: что не стоит хранить в кошельке

Горе-модницы: купальники, которые не идут никому

В Австралии футболист эффектно исполнил одиннадцатиметровый удар
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь