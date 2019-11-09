Андрей Богдан: Мы не планируем раздавать пенсии, а будем строить экономику Украины

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

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Руководитель Офиса президента Андрей Богдан в прямом эфире социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" заверил, что основная задача нынешней власти – сделать так, чтобы в стране не было бедности и украинцам стало легче жить.

Он подчеркнул, что эпоха – это период, а не определенная точка, а поэтому быстрые изменения невозможны.

"Мы не можем моментально повысить пенсии. Мы выполняем то, что обещали. Честно говорим о том, что происходит. И даже если эти проблемные вопросы могут вызвать сопротивление общества – мы все равно будем говорить правду. Это конец эпохи жадности. Мы стараемся, чтобы все возможности в государстве по увеличению бюджета были перенаправлены на социальные выплаты населению и, чтобы нашим гражданам стало жить легче", – отметил Андрей Богдан.

Также он призвал парламентариев и всех, кто причастен к экономике Украины, вместе работать над реформами, больше зарабатывать и соответственно иметь возможности больше тратить, повысить пенсии, зарплаты учителям, врачам и другим категориям населения.

"Да, действительно, мы имеем огромные внешние долги, примерно 40% нынешнего бюджета – это то, что мы должны вернуть и выплатить в виде процентов. Мы не сможем это изменить, просто начав переговоры. Для этого нужно менять страну. Крайне необходимо, чтобы нам поверили иностранные инвесторы и банки. И когда они нам поверят, эти выплаты существенно уменьшатся. Они уже начали падать. Например, в январе этого года мы получали внешние заимствования под 9,5%, в июне-июле – 6,5%. Думаю, до конца года с проведением тех реформ – мы сможем снизить процент до 4-5%. Мы не будем раздавать пенсии, тратить средства на какие-то мгновенные расходы, но мы будем строить экономику, дороги, заводы и школы. А это дополнительные доходы, которые станут основой для стабильности Украины, для больших пенсий и зарплат", – поделился Андрей Богдан планами новой власти относительно бюджета на 2020 год.

Смотрите новое социально-политическое шоу "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на канале "Украина".

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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