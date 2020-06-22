Андрей Герус и его миллионные состояния: что задекларировал один из самых богатых депутатов

Всего за несколько лет депутат увеличил капиталы в 20 раз

Народный депутат, глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус, отставки которого требуют шахтеры, задекларировал сбережения на 38 млн гривен, квартиру в элитной новостройке и автомобиль. По данным Комитета избирателей Украины, Герус находится в тройке самых богатых депутатов фракции "Слуга народа".

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В прошлом году Герус отчитался налоговой о 8 млн гривен дохода. Откуда взялись остальные средства, проверить в официальных источниках вряд ли получится. На сайте НАПК есть только поданная в этом году декларация, а на сайте президента – документ от 2014 года.

То есть Герус исчез из поля зрения НАПК на шесть лет, за которые разбогател более чем в 20 раз. И это не считая средств его жены, счет которым тоже идет на миллионы. В парламенте бедных людей нет, но почему состоятельность одного возмутила других нардепов?

"Мы сравнили декларацию господина Геруса за 2014 год... В 2014 году он был голый, босый... Ничего не имел", – говорит экс-замглавы Службы безопасности Украины Геннадий Москаль.

В той декларации госслужащий Андрей Герус писал, что владеет квартирой площадью 50,4 кв. м, внедорожником Subaru 2010 года выпуска, а также держит два миллиона гривен на счетах. А вот в последней декларации состояние Геруса оказалось уже в 20 раз больше.

"Откуда такие прибыли? С зарплаты народного депутата? Явно нет", – говорит Москаль.

Когда именно разбогател Андрей Герус – загадка. Ни одной декларации за последние годы на сайте НАПК нам найти не удалось. И это удивительно, ведь по закону они обязательны. Герус должен был подавать декларации и когда был членом энергетической Нацкомиссии, и когда шел на выборы в Верховную Раду.

"Это уже вопрос и к налоговикам, и к НАБУ, откуда у господина Геруса эти доходы и как он их получил. Вполне возможно, что мы имеем дело с легализацией доходов, полученных незаконным путем", – говорит экономист Борис Кушнирук.

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Согласно ежегодной декларации, зарплата нардепа Геруса чуть более 165 тысяч гривен за четыре месяца. Сейчас он имеет в собственности квартиру на 150 кв. м в элитном районе Киева, а еще машину бизнес-класса. У жены нардепа в собственности земельный участок с фундаментом и внедорожник.

"У меня есть определенная финансовая подушка, и я могу позволить себе заниматься той деятельностью, которой я занимаюсь, и сегодня финансовая мотивация не является для меня главной", – говорит сам Герус.

За несколько дней до этого интервью Андрей Герус дополнил свою ежегодную декларацию на сайте НАПК. Новости "Сегодня" внимательно прочитали документ от 7 июня и все подсчитали. Деньги нардеп копит в гривне, долларах США, евро и английских фунтах стерлингов.

Все, что есть в разных валютах на банковских счетах и в наличности, мы перевели в гривни по официальным курсам Национального банка. Всего за душой у нардепа оказалось 38 миллионов 592 тысячи 973 гривни. Еще 13 с лишним миллионов гривен – у его жены Натальи. В то, что столько можно было заработать непосильным трудом парламентария, не верят даже депутаты со стажем.

"Сытый голодного не понимает, а тем более – наглый. Именно таким и есть Андрей Герус. Навредил шахтерам, энергетикам, энергетической безопасности страны. Он принес очень большие беды шахтерским семьям и городам", – говорит народный депутат Михаил Волынец.

Парламентарии требуют расследовать, откуда взялись такие деньги. Они подозревают, что махинации с импортом российских киловаттов имели высокую цену для государства и принесли большие прибыли лоббистам.

"Есть достоверные данные, которые будем брать в основу работы комиссии в отношении председателя комитета по энергетике Верховной Рады, в отношении должностных лиц Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг, которые привели к катастрофе в украинской энергетической отрасли антиукраинскими решениями, коррупционно мотивированным точно извне", – отмечает народный депутат Украины Валентин Наливайченко.

Печерский районный суд Киева уже обязал Офис генерального прокурора начать уголовное производство относительно нардепа Геруса. Речь идет о государственной измене. Мол, действия энергетического комитета ослабили обороноспособность и экономическую безопасности Украины.

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Напомним, Минэнерго инициировало приостановление импорта электроэнергии из РФ – соответствующий законопроект зарегистрирован в ВР.

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