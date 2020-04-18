Андрей Герус разрушил украинскую энергетику – Наливайченко

Валентин Наливайченко и Геннадий Москаль рассказали об антигосударственной деятельности в рамках гибридной войны

Гибридная война в Украине идет сейчас не только в виде военных действий, но и внутри страны. И Россия, как страна агрессор использует пятую колонну и будет использовать ее дальше. И то, что происходит внутри страны, во многом куда опаснее открытой военной агрессии. Об этом заявил в программе "Свобода слова Савика Шустера"бывший глава СБУ Валентин Наливайченко. Также он и бывший глава Луганской областной военно-гражданской администрации и экс-председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль прокомментировали импорт российской электроэнергии и антигосударственную деятельность председателя энергетического комитета Верховной Рады Андрея Геруса.

"Мы видим, как уже полгода один из руководителей комитетов по энергетике, депутат Герус работает откровенно на Россию. Протащил изменения к законодательству для импорта российской электроэнергии, разрушил катастрофически украинскую энергетику, нанес непоправимые потери энергетикам, шахтерам", – заявил Валентин Наливайченко в прямом эфире.

По его мнению, этого уже достаточно для того, чтобы правоохранительные органы могли заняться расследованием антиукраинской деятельности Геруса. А главное – остановить ее. И привлечь Геруса к ответственности.

"Отрасли падают одна за другой. Энергетика развалена полностью. Лесную отрасль положили, "Укрзализныцю" положили. Кто это делает? Это делает агентура ФСБ" – отметил Геннадий Москаль.

Также Геннадий москаль отметил, что людей на должностях министра энергетики и руководителей таких важных предприятий, как "Укрэнерго", Центрэнерго и "Енергоатом" угрожают национальной безопасности страны.

"Россия держит рубильник на четыре страны: Россию, Беларусь, Украину и Молдову. Сечин, который находится под санкциями США, Канады, ЕС, за то, что он поддерживал аннексию Крыма, оккупацию Донбасса. И Герус с ним заключает договор", – заявил бывший заместитель главы СБУ.

Видео: Сегодня

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Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что Украина может остаться без света и тепла из-за кризиса в энергетике. К такому выводу пришли во время дискуссии Киевского форума по безопасности.

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