Ангела Меркель: газовое соглашение между Украиной и Россией – хороший сигнал для Европы

Продолжение транзита газа через Украину является хорошим и важным сигналом для гарантии европейской газовой безопасности

Ангела Меркель / Фото: AFP

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила стороны с подписанием газового соглашения между Украиной и Россией, заявив о хорошем сигнале для Европы.

Заявление Меркель на официальном сайте немецкого правительства приводит правительственная пресс-секретарь Ульрике Деммер.

"Я рада, что переговоры о транзите российского газа через Украину, которые велись в течение полутора лет, теперь успешно завершены", – цитирует она Ангелу Меркель.

"Продолжение транзита газа через Украину с 1 января 2020 года является хорошим и важным сигналом для гарантии нашей европейской газовой безопасности", – говорится в заявлении.

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Меркель поблагодарила российскую и украинскую стороны, а также вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчович и министра экономики Германии Питера Альтмайера и всех других участников за участие в переговорах.

Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что в ночь на 31 декабря, НАК "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа на пять лет.

Разрешение проблемы газового транзита стало одним из наиболее ярких заключительных аккордов минувшего года. 30 января ближе к полуночи, на сутки позже запланированного срока, пятидневные финальные газовые переговоры между российскими и украинскими газовыми компаниями завершились-таки подписанием пакета документов.

В тренде Украина и Россия подписали контракт на транзит газа

"Нафтогаз" и "Газпром" также договорились об отзыве и урегулирования судебных споров.

По достигнутому компромиссу "Газпром" заплатил 2,9 млрд долларов живыми деньгами – это компенсация по решению Стокгольмского арбитража. А Украина, в свою очередь, отказалась от дальнейших исков к "Газпрому" на сумму около 12 млрд долларов. При этом Украина не отказалась от иска против России в вопросе потерянного из-за аннексии Крыма имущества "Нафтогаза".

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что благодаря подписанному с Россией контракту на транзит газа Украина будет получать в год примерно 2-3 млрд долларов.

Премьер-министр Алексей Гончарук считает, что заключение газового контракта положительно повлияет на энергетические рынки и даже может снизить цену на газ.

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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