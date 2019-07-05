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Английский суд "заморозил" дивиденды Nord Stream "Газпрому" – "Нафтогаз"

5 июля, 13:30

По данным украинской компании, решение было принято 11 июня

Фото: gazprom.ru

Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса в рамках иска "Нафтогаза Украины" обязал российский "Газпром" в случае получения дивидендов от Nord Stream внести 145 млн долларов из причитающейся ему суммы на счет суда в качестве гарантии исполнения требований суда.

Об этом 5 июля информирует пресс-служба украинской компании.

Соответствующее решение суд принял 11 июня 2019 года, приняв во внимание продление сроков рассмотрения апелляции на решение Стокгольмского арбитража в Швеции и вероятные дополнительные проценты по долгу, которые "Газпрому" придется заплатить "Нафтогазу, говорится в сообщении.

"Кроме того, Английский коммерческий суд обязал "Газпром" при принятии новых решений акционерами Nord Stream о выплате дивидендов получать согласие "Нафтогаза" или согласие суда для получения таких средств", – добавили в украинской компании.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в марте Английский коммерческий суд наложил на "Газпром" дополнительные обязательства. Они касаются несокрытия и невыведения его активов из юрисдикций Англии и Нидерландов. Суд обязал российскую компанию предоставить 200 млн долларов на счет суда или эскроу-счет одного из лондонских банков в качестве гарантии выполнения требований суда.

Согласно решению суда, принудительное исполнение решения Стокгольмского арбитража по транзитному делу между "Нафтогазом" и "Газпромом" на территории Англии и Уэльса станет возможным после принятия решения Апелляционным судом округа Свеа (Швеция).

Контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.

В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить Украине 2,56 млрд долларов. 

В "Нафтогазе" сообщили, что взимают активы российской компании через процесс принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража в нескольких юрисдикциях – Нидерландах, Великобритании, Швейцарии, США и Люксембурге.


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Тег суд, Газпром, англия, Nord Stream, Нафтогаз Украины, Стокгольмский арбитраж

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