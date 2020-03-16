Аномальная погода бьет по ягодному рынку Украины сильнее, чем коронавирус

Экспорт замороженных ягод из Украины продолжает расти, но есть риски

Для украинских производителей фруктов и ягод, которые регулярно наращивают экспорт этой продукции, аномальная погода и отсутствие влаги сегодня представляют более серьезную проблему, чем распространение коронавируса. Такое мнение высказал директор компании "Украинская ягода" Тарас Баштанник, передает AgroNews.

В целом он не ожидает масштабного негативного влияния коронавируса на украинском аграрный экспорт. На данный момент активно поступают запросы с ЕС на замороженную малину и клубнику, и как отмечает производитель, за последнюю неделю даже чаще, чем обычно.

По словам Баштанника, основные риски кроются в осложненной логистике при экспорте продукции летом.Также, по мнению производителя, возможно возникновение перебоев с поставками необходимых для производства товаров.

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"Это могут быть например, удобрения, химия, или упаковка. На склад обычно мало кто завозит подобную продукцию в большом количестве. Вполне возможно, что в сезон, когда производителю понадобятся пинетки для ягод, вдруг окажется, что завод-производитель находился в Италии, и не совершал отгрузок из-за коронавируса. Если эпидемия затянется на несколько месяцев, таких проблем не избежать", - констатировал Баштанник.

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При наиболее негативном развитии сценария – при прекращении поставок и заблокированном экспорте, производители планируют замораживать клубнику и малину, и налаживать сбыт на внутреннем рынке до восстановления экспорта.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, что Украина вышла на второе место в мире по темпам насаждения голубики:

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