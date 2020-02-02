Аномально теплая погода ударила по "Газпрому": добыча резко упала

Также резко упал и экспорт: с 17,55 млрд кубометров в январе 2019 до 13,3 млрд в январе 2020

/ Фото: Flickr

Аномально теплая погода, от которой в Украине раньше срока распускаются цветы , ударила по России. Там добыча природного газа "Газпромом" в январе 2020 года снизилась на 6% – до 44,3 млрд кубометров (с 47,32 за январь 2019 года), свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе оперативных данных ЦДУ ТЭК.

Как оказалось, этот показатель существенно ниже результатов января 2019, 2018 и 2017 года,

Главная причина такой динамики – неожиданно теплая погода, установившаяся на континенте, хотя "Газпром" ожидал, что в январе 2020 погода будет на градус холоднее, чем годом раньше.

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Погода в первом месяце нового года оказалась самой теплой как минимум за десятилетие. При этом температура по ЕЭС России была примерно на целых 5 градусов выше, чем за последние три года.

Также резко упал и экспорт: с 17,55 млрд кубометров в январе 2019 до 13,3 млрд в январе 2020.

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Сейчас Европа активно изымает газ из подземных хранилищ, невзирая даже на теплую погоду. Избыток газа давит на цены на рынке, которые уже упали до летних уровней. Цена газа на главной спотовой площадке Европы – голландской TTF в конце прошлой недели "проваливалась" до 110 долларов за тысячу кубометров. При такой цене поставки на экспорт оказываются менее доходными, чем реализация газа на российском рынке. Правда, цены долгосрочных контрактов "Газпрома" всегда были несколько выше спота.

Напомним, синоптик обрадовала прогнозом погоды – в Украине будет тепло, как в апреле .

Также сообщалось, что из-за теплой погоды в российском Сочи пришлось отменить скоростной спуск – горнолыжниц катали на бобах .

А тем временем харьковский сурок Тимка спрогнозировал погоду на весну:

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