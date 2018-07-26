Аномальные дожди ударили по урожаю яблок в Украине

Вчера, 16:12

Качество фруктов будет хуже, чем в прошлом году, прогнозируют садоводы

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Украинцы уже начали закупать овощи и фрукты для заготовок на зиму. Однако сезон сбора поздних сортов яблок, которые будут закладываться садоводами на хранение, запаздывает и начется на 10 дней позже, чем в 2017 году, то есть 25-30 августа, сообщает EastFruit.

Виной тому – дождливая погода, местами с грозой и градом, которая  уже более двух недель отмечается почти по всей территории Украины. Эксперты видят в этом преимущество – собирать и охлаждать яблоки в прохладную погоду будет легче. 

"Но недостатков больше, чем достоинств. Из-за позднего сбора продукцию придется реализовывать позже, а это значит, что и деньги от реализации продукции производители также получат в более поздние сроки. Более того, ранние сорта яблок будут удерживаться на рынке дольше и вызовут большее давление на цены поздних сортов", – отмечают аналитики издания.

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Эксперты предупреждают об еще одной проблеме – из-за дождей садоводы не могут приступить к обработке садов от болезней и вредителей, то есть качество яблок будет хуже прошлогоднего.

Третья проблема – повреждения плодов градом. Оно пока не получило серьезных масштабов и, по оценке аналитиков, превысило среднегодовые показатели прошлых лет, но все же присутствует в украинских садах и принесет немало хлопот со сбытом продукции. На свежем рынке такие яблоки продать не удастся, а перерабатывающим компаниям платят за него очень мало.

Впрочем, поскольку на сегодняшний день цены на яблоки на 20% ниже прошлогодних, аналитики рынка прогнозируют, что и поздние сорта будут значительно дешевле, чем в 2017 году.

Напомним,  согласно "индексу окрошки", цена на летние продукты за год выросла на 23%Это больше, чем в июле 2017-го, тогда рост цен был на 18%. В деньгах трехлитровая кастрюля, которой хватит на шестерых, летнего овощного супа стоит почти 67 грн. 
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