"Антикоррупционер" Лещенко не уберег "Укрзализныцю" от закупки "левых" запчастей на 100 млн грн

По сообщению пресс-службы СБУ, "Укрзализныця" закупила некачественные запчасти на 100 млн гривен, что создавало угрозы стабильному функционированию железнодорожных перевозок. В структурных подразделениях "Укрзализныци" и коммерческих структурах в 5 регионах Украины проводят обыски, пишут "Українські новини".

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"Часть запчастей, по версии следствия, изготовлена кустарным способом, часть – похищена с отечественных предприятий железнодорожной отрасли", – добавили в СБУ.

Скрин с сайта СБУ

"Корупционная закупка была совершена при поддержке руководства "Укрзализныци", – пишет сайт СБУ.

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Как сообщалось ранее, в наблюдательный совет "Укрзализныци" и в состав комитета по коррупции, антикоррупции и комплаенсу УЗ входит антикоррупционер, бывший журналист-расследователь и народный депутат Сергей Лещенко. О своей работе именно в этом комитете сам Лещенко заявлял в одном из интервью. При этом он утверждал, что с коррупцией в "Укрзализныце" борется специальное подразделение из 200 специалистов, а он сам является лишь "государевым оком по поводу того, как в этой компании борются с коррупцией".

Как сообщали "Українські Новини", экс-нардеп Сергей Лещенко в апреле задекларировал больше 300 тыс. гривен гонорара за работу в качестве члена набсовета "Укрзализныци". Кроме того, в марте он задекларировал треть миллиона гривен гонорара от "Укрзализныци".

Год назад – в июле 2019 года – кандидат в депутаты Верховной Рады от партии "Слуга народа" Анна Бондарь подала в Центральную избирательную комиссию жалобу на кандидата в депутаты по тому же округу Сергея Лещенко. Фактически она обвинила антикоррупционера в похищении и незаконном использовании бренда "Слуга народа", на что экс-нардепа от "Блока Петра Порошенко" (БПП) никто не уполномочивал.

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