Три из трех: как планово и быстро вырастут зарплаты, пенсии и цены

Доходы украинцев, по крайней мере номинальные, в этом году могут вырасти несколько больше, чем это планировалось первоначально. Так, 6 августа президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в госбюджет на 2020 год, которым предлагается повысить минимальную зарплату с 1 сентября до 5000 грн. Этот законопроект предполагается рассмотреть на внеочередной сессии до конца августа.

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Чем вызвано такое внеплановое повышение зарплат и как это скажется на других выплатах, разбирался сайт "Сегодня".

Как вырастут зарплаты

В законе о госбюджете на 2020 год первоначально была заложена минимальная зарплата в размере 4723 грн в месяц, или 28,31 грн в час. Такие зарплаты устанавливались с 1 января, и изменять эти цифры в течение года не собирались. Однако после начала кризиса президент поставил перед Кабмином задачу повысить уровень минимальной зарплаты в Украине. И 27 июня премьер-министр Денис Шмыгаль представил президенту предварительный график такого повышения.

Согласно этому графику, с 1 сентября 2020 года минимальные зарплаты в Украине должны вырасти до 5000 грн, то есть на 277 гривен, или на 5,9%. С 1 января 2021 года минимальная зарплата должна составить 6 тыс. грн, то есть стать выше на 1277 грн, или на 27% по сравнению с нынешней. На 1 июля 2021 года запланирован третий этап повышения зарплат – до 6,5 тыс. грн. Таким образом, за полтора года минимальная зарплата может вырасти больше, чем на треть – на 37,6% по сравнению с нынешней "минималкой".

Впрочем, в законопроекте, поданном президентом, речь идет только о первом этапе повышения зарплат – до 5000 грн с 1 сентября. Что касается следующих повышений, то их можно будет заложить в госбюджет на 2021 год, проект которого рассчитывает сам Кабмин.

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В сопроводительной записке к законопроекту написано, что его цель – "повышение качества жизни граждан за счет поднятия уровня доходов работающего населения". Деньги на дополнительные выплаты предполагается взять в основном из тех сумм, что были запланированы на обслуживание государственного долга – 3,5 млрд грн. По этой бюджетной статье получилось сэкономить "в связи с отклонением фактического курса национальной валюты относительно иностранных валют в сравнении с прогнозным курсом".

Кроме того, поскольку повышение зарплат обычно влечет за собой увеличение налоговых сборов, эти "излишки" также планируется направить в зарплатный фонд. По расчетам Кабмина, на 461,3 млн грн вырастут сборы с налога на доходы физлиц и на 80 млн грн – с налога на добавленную стоимость. Итого 541,3 млн грн также будут наплавлены на выплату повышенных зарплат бюджетникам.

Если вырастут минимальные зарплаты, автоматически повысятся и все другие зарплаты бюджетников. Что же касается коммерческого сектора, то после увеличения минимальной зарплаты Кабмином там процесс роста зарплат происходит не одномоментно и не быстро (см. график). Однако в том, что и эти зарплаты "подтянутся" вслед за бюджетными, сомневаться не приходится.

Как уже отмечалось, рост зарплат автоматически означает увеличение налогов. В частности, на работодателя лягут дополнительные расходы в связи с увеличением единого социального взноса (ЕСВ), который составляет 22% от зарплаты. При увеличении минимальной зарплаты с 4723 до 5000 грн ЕСВ вырастет минимум на 61 грн.

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Также вырастут налоговые отчисления с зарплат работников – налог на доходы физлиц (18%) и военный сбор (5%). Сейчас с минимальной зарплаты отчисляется около 1086 грн, и человек на "минималке" получает на руки около 3637 грн. Когда минимальные зарплаты вырастут до 5000, налоговые отчисления с этой суммы увеличатся до 1150 грн, а работник на "минималке" будет получать на руки 3850 грн.

Как изменятся пенсии

Величина пенсий напрямую не связана с ростом минимальной зарплаты. Минимальная пенсия вычисляется исходя из размера прожиточного минимума. А этот показатель повышать дополнительно к тому, что запланировано в госбюджете на этот год, пока не предполагают. Пенсии новых пенсионеров привязаны к средней зарплате по стране, однако индексация проводится раз в год.

Так что в этом году "внепланового" роста пенсий для большинства пенсионеров, скорее всего, не предвидится. Однако на следующий год в бюджете, очевидно, будет заложено повышение пенсий, как минимум соразмерное росту минимальных зарплат. Дело в том, что международные нормативы требуют обеспечивать пенсионерам выплаты на уровне не ниже 40% минимальной зарплаты. В Украине это соотношение стараются почти соблюдать, по крайней мере, не увеличивать разрыв. Так, в январе минимальная зарплата повысилась до 4723 грн, а минимальная пенсия – до 1638 грн, что составляло 34,7% от минимальной зарплаты. В июле, после увеличения прожиточного минимума, минимальная пенсия выросла до 1712 грн, это 36,2% от минимальной зарплаты. А на 1 декабря этого года запланировано очередное повышение прожиточного минимума и, соответственно, минимальных пенсий. Пенсионеры будут получать минимум 1769 грн. Если бы минимальные зарплаты не выросли, это составляло бы 37,5% от их размера. Но если законопроект, поданный президентом, будет принят и зарплаты вырастут минимум до 5000 грн, декабрьская минимальная пенсия составит только 35,4% от минимальной зарплаты.

О том, чтопрожиточный минимум и пенсии в 2021 году планируется повысить, уже заявила министр социальной политики Марина Лазебная в интервью телеканалу "Украина 24".

"Мы максимально быстрыми темпами хотим повысить прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность… На следующий год мы бы хотели сделать прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, 2100 гривен. То есть не 1769 гривен, что будет на декабрь, прожиточный, а увеличен более чем на 300 гривен. Но это наши прогнозные расчеты", – сказала она.

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При этом, по словам министра, для людей старше 65 лет при наличии стажа 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин минимальная пенсия должна составить 2400 гривен, а с июля (если минимальная зарплата вырастет до 6500 грн) – 2600 грн. Кроме того, в марте 2021 года должна быть проведена индексация всех пенсий.

Эксперты: параллельно вырастут инфляция и курс доллара

Увеличение зарплат в период падения экономики не имеет под собой экономических оснований, а следовательно, может происходить только за счет "печатания денег", говорят эксперты.

"Любое повышение зарплат в условиях падения экономики – это неправильный путь. Когда зарплаты растут в условиях экономического роста – это нормально, а когда экономика падает, а зарплаты растут – это говорит только о том, что начинается "печатанье денег". В таком решении я вижу две проблемы. Во-первых, в бюджете просто нет для этого денег. Реальный дефицит бюджета на этот год и так будет не меньше 400 млрд грн. И закрыть эту дыру будет проблематично, учитывая, что мы, очевидно, будем снова иметь проблемы с МВФ. Некоторые факторы говорят о том, что Украину опять могут поставить "на паузу", и осенью мы не получим денег ни от фонда, ни от Всемирного банка. Но даже если бы мы получили все деньги от международных партнеров, которые планировали получить, мы все равно не закрыли бы бюджетную дыру в 300-400 млрд. Во-вторых, я вижу проблему в том, что бизнес фактически заставят также повышать зарплаты. Минимальные зарплаты выплачивает, как правило, малый бизнес. А у него сегодня, вследствие пандемии, действительно сложный период. Если его будут еще вынуждать увеличивать зарплаты и, соответственно, налоги, очевидно, мы увидим, что бизнес будет или закрываться, или уходить в тень", – говорит экономический эксперт Борис Кушнирук.

Соответственно, вслед за существенным ростом зарплат может вырасти инфляция, а гривня девальвирует.

"Рост зарплат до 5 тысяч – это не существенное повышение, это могли сделать и раньше. Но повышение до 6 тысяч... Надо будет найти дополнительные десятки миллиардов гривен, чтобы платить такие зарплаты. На сегодняшний день там таких денег нет, и вряд ли они появятся в 2021 году. Даже по самым оптимистичным прогнозам существенного роста экономики Украины и бюджета в 2021 году не будет. Кроме того, при таком существенном росте зарплат однозначно вырастут цены, то есть будет инфляция. При росте зарплат на 27% не менее чем на 20% вырастет и инфляция. То есть вместо роста доходов людей деньги обесценятся, произойдет девальвация гривни. И мы увидим курс больше 30 грн за доллар", – прогнозирует президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

В то же время эксперты дали пессимистический прогноз изменения ВВП в нынешнем году.

Напомним, что, согласно Госстату, среднестатистический работник в Украине за полгода "по зарплате" стал богаче более чем на 1000 гривен, но далеко не все так разбогатели.

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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