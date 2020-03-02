Антимонопольный комитет начал расследование по завышенным ценам на газ: реакция "Нафтогаза"

В ноябре 2018 года цены на газ для населения устанавливало правительство

/ Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Антимонопольный комитет Украины, который недавно обещал "завязать" с минимальными штрафами и выписывать крупные, начал расследование против НАК "Нафтогаз Украины" за завышение цен на газ для населения начиная с 1 ноября 2018 года.

"Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрение дела по признакам совершения НАК "Нафтогаз Украины" за нарушение Закона Украины "О защите экономической конкуренции" в виде злоупотребления монопольным положением на рынках природного газа путем установления, начиная с 1 ноября 2018 года, цены на природный газ на уровне, который невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции", – говорится в сообщении регулятора.

В ведомстве отметили, что именно "Нафтогаз" продает природный газ поставщикам для нужд бытовых потребителей, то есть населения. При этом компания устанавливает на этом сегменте рынка цены, основанные на цене для промышленности, предложенной этой же компанией.

"По имеющейся в АМКУ информации, "Нафтогаз" устанавливал для промышленных потребителей цены, которые выше тех, что сформировались бы в условиях конкуренции, в частности, по результатам электронных биржевых торгов на ТБ "Украинская энергетическая биржа" и на европейских хабах по условиям доставки газа до границы Украины (NCG)", – отметил регулятор.

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В ответ в пресс-службе "Нафтогаза" сообщил, что в ноябре цены на газ для населения устанавливало правительство. Тогда еще не были подписаны газовые договоренности с Россией, а перед Кабмином и "Нафтогазом" стояла задача обеспечения надлежащих условий для прохождения зимнего периода.

"Цену на газ для населения устанавливало правительство в своем постановлении №867. Пока компания не получила официальных сообщений от АМКУ. Но, похоже, к нам есть претензии из-за нашей законопослушности", – сообщили в пресс-службе НАК.

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Также в "Нафтогазе" напомнили, что Кабмин обязал НАК продавать газ поставщикам газа для населения на условиях, определенных постановлением о спецобязательствах (ПСО). При этом правительство опиралось на статью 11 Закона Украины "О рынке природного газа".

"Нафтогаз" не имеет права не выполнять требования правительства, прописанные в постановлении о ПСО. Однако есть еще один важный момент: ни один покупатель газа в Украине не обязан покупать газ у "Нафтогаза" на этих условиях. На украинском рынке газа существуют сотни других поставщиков газа – из числа как импортеров, так и частных добытчиков. То есть: мы должны поставлять на определенных правительством условиях. Однако никто не должен на этих условиях покупать. И выбор есть", – отметили в "Нафтогазе".

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Минэкономики собирается реформировать Антимонопольный комитет Украины. Ведь ведомство может оказать серьезное воздействие на экономику. В ноябре 2019 года в Минэкономике пообещали в два раза повысить конкуренцию в пяти отраслях – энергетике, агропромышленном комплексе, спиртовой и табачной отраслях, а также на рынке минеральных удобрений.

Также мы сообщали о том, что благодаря теплой погоде, суммы в коммунальных платежках украинцев за февраль окажутся самыми низкими за последние годы.

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