Антимонопольный комитет за год выписал штрафов на 8,7 млрд грн: причины

Фото: facebook.com/amc.gov.ua

В 2019 году Антимонопольный комитет, который без санкции суда может потребовать открыть банковскую тайну, выписал штрафов в на сумму 8,7 млрд гривен. Об этом рассказали в пресс-центре ведомства.

Как отметил председатель АМКУ Юрий Терентьев, главной задачей команды комитета является изменение подхода к работе. По его мнению, комитету пора переходить от минимальных штрафов к реальным проблемам.

"Основной моей задачей, как председателя АМКУ, и нашей команды является изменение подхода к работе ведомства: чтобы мы от сотен и тысяч незначительных, повторяющихся правонарушений, за которые налагаются минимальные штрафы, перешли к вопросам, связанным с реальными проблемами экономической жизни", – сказал Терентьев.

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Помимо этого, он добавил, что сейчас в Украине фактически появилось отдельное новое направление юридической практики ─ обжалования публичных закупок.

Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что Антимонопольному комитету удалось конфисковать все активы "Газпрома" в Украине на миллионы долларов.

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Кроме того, мы рассказывали о том, как АМКУ начал рассмотрение дела о нарушении 18 облгазами закона о нарушении экономической конкуренции в связи с назначением Дэвида Энтони Ховарда Брауна главой наблюдательного совета во всех обществах без получения разрешения со стороны комитета.

А 10 октября 2019 года Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ряд табачных компаний и крупнейшего дистрибьютора "Тедис Украина" (TEDIS Ukraine) на общую сумму 6,5 млрд грн. Однако в офис АМКУ нагрянули правоохранители с обысками.

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