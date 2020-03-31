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Антимонопольщики займутся ценами на бензин: подробности

31 марта, 12:39

Виктория Подолянец

Из-за падения цен на нефть сегодня хотят обсудить ценообразование на топливном рынке

Антимонопольный комитет собирается обсудить с топ-менеджментом крупнейших сетей АЗС возможность снижения цен на бензин в связи с падением стоимости нефти в мире, рассказали в пресс-службе ведомства.

"Цель встречи – получить объяснения по ценообразованию на нефтепродукты и соответствия стоимости, указанной на стелах автозаправок, тем изменениям, которые претерпел рынок в последние месяцы: падение цен на нефть и крупный опт, колебания курса гривни", – сказано в АМКУ.

Комитет получает данные от аналитических агентств, которые указывают на то, что цены могут снижаться и далее. Например, для бензина марки А-95 оправданным может быть снижение еще на 3-5 гривен.

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АМКУ убежден, что запланированные на вторник встречи с руководителями сетей АЗС позволят приблизить розничные цены на высокооктановые бензины и дизельное топливо к уровню, который отражал бы настоящую действенную конкуренцию на этом рынке.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что впервые за 20 лет российская нефть опустилась до невероятно низких значений. Так, стоимость российской нефти марки Urals с поставкой в Северо-Западную Европу 27 марта снизилась до 16,2 доллара за баррель.

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Нефть марки Brent падала в ходе сессии в понедельник более чем на 6%, до 23,03 доллара. А американская WTI в один из моментов, подешевев на 6%, впервые с 2002 года пробила вниз отметку 20 доллара за баррель и находилась вблизи рекордных за 18 лет уровней.

Напомним, мировые аналитические компании и экономические эксперты считают, что из-за пандемии коронавируса мир входит в новый экономический кризис.

Все подробности в спецтеме Обвал рынков

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цены нефть бензин АМКУ АЗС цены на бензин

Источник: Сегодня

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