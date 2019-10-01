Антирекорд за 10 лет: прогноз мировой торговли резко ухудшился

Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Всемирная торговая организация (ВТО) более чем в два раза ухудшила прогноз роста объема мировой торговли в 2019 году на фоне эскалации напряженности в торговых отношениях между США и Китаем – крупнейшими экономиками мира.

Согласно прогнозу ВТО, объем мировой торговли товарами увеличится всего на 1,2% в 2019 году, то есть минимальными темпами за 10 лет. Еще в апреле-2019 ВТО ожидала роста на 2,6%. Для сравнения, в 2018 году мировая торговля в сфере товаров увеличилась на 3%.

"Ухудшение прогноза для торговой сферы обескураживает, но неожиданностью оно не стало. Помимо прямого влияния, торговые конфликты повышают неопределенность, что приводит к тому, что компании откладывают инвестиции в повышение производительности, которые крайне важны для улучшения стандартов жизни", – заявил гендиректор ВТО Роберто Азеведо.

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"Разрешение торговых конфликтов позволит членам ВТО избежать дополнительных издержек, – добавил Азеведо. – Многосторонняя торговая система остается самой важной глобальной площадкой для урегулирования разногласий и принятия решений в ответ на современные проблемы мировой экономики".

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Прогноз на 2020 год также был ухудшен с 3% до 2,7%. При этом в докладе отмечается, что понижательные риски остаются высокими, и прогноз на следующий год зависит от восстановления нормальных торговых отношений.

Кроме того, согласно прогнозу ВТО, темпы роста мировой экономики как в 2019, так и в 2020 году составят 2,3% (апрельский прогноз – 2,6%).

Напомним, ранее Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал доклад о перспективах мировой экономики, обновив данные и по странам. В июльском докладе "Перспективы развития мировой экономики" МВФ в очередной раз ухудшил прогноз роста мировой экономики. И, хотя изменение прогноза по сравнению с предыдущим, апрельским, докладом небольшое – всего "минус" 0,1%, МВФ ухудшает прогноз не в первый раз. То есть мировая экономика продолжает ухудшаться быстрее, чем ожидалось.

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