Антирекорды со времен Второй мировой: коронакризис обвалил экономики Европы

Мировой экономический кризис, спровоцированный пандемией коронавируса, серьезно ударил по европейским экономикам. Как сообщает агентство DPA, появились официальные данные о динамике ВВП Франции и Италии во втором квартале 2020 года.

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Так, ВВП Италии за квартал упал на рекордные 12,4%. В национальном статистическом агентстве Istat это падение называют "беспрецедентным" и объясняют экономическими последствиями карантина. В то же время, этот показатель оказался лучше, чем некоторые предыдущие прогнозы. Например, итальянский банк Unicredit прогнозировал падение ВВП на 18%.

А ВВП Франции во втором квартале упал на 13,8%. В первом квартале падение составило 5,9%, и оба эти показателя являются рекордными с тех пор, как данные были впервые собраны в 1949 году. Впрочем, министр экономики Брюно Ле Мэр заявил, что цифры "серьезные", но не такими плохие, как ожидалось. Чиновник сослался на предварительные оценки, которые говорили о падении ВВП на 17%.

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По данным INSEE, ВВП в целом снизился на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Французский экспорт сократился еще на 25,5% после падения на 6,1% в первом квартале. Импорт не так сильно пострадал, но все же снизился на 17,3% после падения на 5,5% в первом квартале.

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Правительство Франции прогнозирует падение ВВП по итогам года на 11%, а также рекордный дефицит бюджета в 11,4%. К пандемии коронавируса Франция планировала иметь дефицит в 2,2%.

Напомним, ранее председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков также сравнил коронакризис с последствиями Второй мировой войны:

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