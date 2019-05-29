"Антонов" открестился от судебного иска российской корпорации

В суд подали на ликвидированное предприятие, заявили в "Антонове"

Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подала в суд на ликвидированный концерн. Об этом заявила пресс-служба украинского государственного предприятия ГП "Антонов". Таким образом, предприятие сообщило, что этот иск его не касается.

"Объединенная авиастроительная корпорация подала иск к государственному авиастроительному концерну (ОАК) "Антонов", а не к государственному предприятию "Антонов", - сообщается на официальной странице "Антонова" в Facebook.

Отмечается, что ГП "Антонов" было исключено из авиастроительного концерна в 2015 году и вошло в состав концерна "Укроборонпром".

Напомним, cоглашение о создании "ОАК-Антонов" было подписано в 2010 году. Предполагалось, что компания займется расширением совместного производства и поставок в эксплуатацию самолета Ан-148 и его модификаций, производством самолетов семейства Ан-124 и самолетов семейства Ан-140, разработкой и проведением совместной маркетинговой политики как на внутренних рынках, так и в мире.

В 2011 году компания приступила к работе, а в 2015 году правительство Украины распорядилось о выходе "Антонова" из капитала совместного предприятия. В феврале 2019 года в ОАК сообщили, что СП будет ликвидировано, так как "представители украинской стороны длительное время не принимают участия в его деятельности".

Ранее "Антонов" обнародовал видео испытательного полета АН-178:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Антонов" открестился от судебного иска российской корпорации". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"