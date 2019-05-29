Сделать стартовой
26,41
29,55
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

"Антонов" открестился от судебного иска российской корпорации

29 мая, 17:11

В суд подали на ликвидированное предприятие, заявили в "Антонове"

Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подала в суд на ликвидированный концерн. Об этом заявила пресс-служба украинского государственного предприятия ГП "Антонов". Таким образом, предприятие сообщило, что этот иск его не касается.

"Объединенная авиастроительная корпорация подала иск к государственному авиастроительному концерну (ОАК) "Антонов", а не к государственному предприятию "Антонов", - сообщается на официальной странице "Антонова" в Facebook.

Читайте также

Отмечается, что ГП "Антонов" было исключено из авиастроительного концерна в 2015 году и вошло в состав концерна "Укроборонпром".

Напомним, cоглашение о создании "ОАК-Антонов" было подписано в 2010 году. Предполагалось, что компания займется расширением совместного производства и поставок в эксплуатацию самолета Ан-148 и его модификаций, производством самолетов семейства Ан-124 и самолетов семейства Ан-140, разработкой и проведением совместной маркетинговой политики как на внутренних рынках, так и в мире.

В 2011 году компания приступила к работе, а в 2015 году правительство Украины распорядилось о выходе "Антонова" из капитала совместного предприятия. В феврале 2019 года в ОАК сообщили, что СП будет ликвидировано, так как "представители украинской стороны длительное время не принимают участия в его деятельности".

Ранее "Антонов" обнародовал видео испытательного полета АН-178:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег иск, Антонов, корпорация, Укроборонпром, предприятия, концерн, ОАК

Вы сейчас просматриваете новость " "Антонов" открестился от судебного иска российской корпорации". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В конструкторском бюро "Антонов" жалуются на нехватку рабочих

16 мая, 01:52

Нехватка кадров возникла из-за стремительного роста военного производства в Украине, говорят антоновцы

Украинские авиаторы удивляют мир: Ан-132D выполнил трюки высшего пилотажа

21 февраля, 17:11

Демонстрационный полет самолета состоялся в Индии и длился до 10 минут

Принято важное решение для работы "Антонова"

7 февраля, 18:57

Согласно финплану, госпредприятие восстановит выпуск трех моделей самолетов

В НАТО заключили новый контракт с "Антоновым"

4 января, 16:32

Альянс будет использовать украинские самолеты еще минимум три года

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Сбежавшая в Россию опальная певица вернулась в Киев

Невероятная история мальчика, выросшего с ягуарами

АТОшник объяснил попадание в плен 8 украинских военных

"Похожи, как две капли": Лорак очаровала сеть фото с дочерью

Украинская поп-звезда взбудоражила Instagram шикарной фигурой

Как правильно выражать свое недовольство: 4 главных правила

Удивительные свойства обычного дегтярного мыла

Аваков выиграл у Саакашвили суд о двойном гражданстве

У Одессы появится еще один город-партнер

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Ученые: 4 самые вредные каши. Все думают, что они полезные

Глава "Укравтодора": Через пять лет получим полноценный автобан

Сегодня, 07:38

Славомир Новак рассказал нам, где в стране самые плохие дороги, кто теперь дает деньги на их ремонт, почему надо погашать кредиты, которые не брали, и из-за чего вместо небольших ремонтов автотрасс приходится делать капитальные

Без жары, зато с ливнями и шквалами: какой будет погода в июне

Сегодня, 07:19

Начнется дождями, продолжится шквалами, закончится прохладой

Сезонный ажиотаж на рынке труда в Украине: кого ищут этим летом

27 мая, 07:19

Работодатели охотятся на поваров, официантов и продавцов

Почему украинские полицейские не спешат искать грабителей

27 мая, 07:00

Гра­­бить на улицах стали даже в людных местах и средь бела дня

"Украина должна провести амнистию и дать Донбассу особый статус"

В Украине пройдут бесплатные осмотры на наличие меланомы

На картине Леонардо да Винчи обнаружили тайное послание
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь