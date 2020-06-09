"Антонов" проверили по поручению премьера Шмыгаля: что обнаружили

Результаты проверки отправили в Офис президента, СБУ, НАПК и в комитет Рады

В Украине, где готовят масштабную поддержку отечественному авиастроению, комиссия ГК "Укроборонпром" завершила проверку госпредприятия "Антонов" и передала материалы по ее результатам в Службу безопасности Украины и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. Об этом рассказали в пресс-службе "Укроборонпрома".

Проверка проводилась с 27 апреля по 22 мая 2020 года по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля по данным Службы безопасности Украины. В СБУ 16 апреля составили письмо на имя главы правительства, в котором рассказали об имеющейся информации о "нанесение вреда национальным интересам Украины, связанной с бездействием, последовательными бессистемными управленческими действиями руководства государственного предприятия "Антонов".

"По результатам проверки были выявлены многочисленные факты, свидетельствующие о неэффективном управлении государственным предприятием, нецелевом использовании объектов государственной собственности, злоупотреблениях и нарушениях со стороны руководства, которые могли привести к значительным убыткам государству и нанести существенный вред репутации крупнейшего авиационного предприятия Украины", – сообщили в пресс-службе.

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Результаты проверки вместе с материалами о действиях руководства предприятия, содержащие признаки уголовных преступлений, переданы для дальнейшей оценки и расследования в правоохранительные органы.

Акт проверки также направлен в комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, в Кабмин и Офис президента.

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Временным исполняющим обязанности назначен Александр Лось, вице-президента по проектированию ГП "Антонов".

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что президент Владимир Зеленский хочет запустить в Украине государственную авиакомпанию. Ее парк будет состоять из отечественных самолетов. Деньги готовы выделить из госбюджета. По словам Зеленского, с "Антоновым" ведут переговоры и готовят госпрограмму.

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Тем временем в конструкторском бюро "Антонов" жалуются на нехватку рабочих:

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