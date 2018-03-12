Аппетиты растут: еще 8 млрд долларов требует "Нафтогаз" от России

Сегодня, 16:28

Украинская сторона надеется компенсировать потери из-за захватов активов в Крыму

Буровая платформа в Черном море. Фото: &quot;Сегодня&quot;
Буровая платформа в Черном море. Фото: "Сегодня"

"Нафтогаз" в рамках иска в трибунал при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге о захвате Россией активов в Крыму требует уже $8 млрд. Об этом заявил главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

По его словам, указанная сумма учитывает проценты.

"Уже в этом году можем выиграть до $8 млрд. Но затем встанет вопрос, как [их] забрать. $5 млрд было без процентов, $8 млрд – с ожидаемыми процентами", – отметил Витренко.

Напомним, в сентябре 2017 года "Нафтогаз Украины" подал иск против России за Крым. Тогда Витренко оценивал сумму иска в $5 млрд без процентов и в $7 млрд с учетом процентов.

 "Нафтогаз" требует возмещения за захват:

  • наземной и транспортной инфраструктуры, в частности, газотранспортной системы полуострова с Глебовским подземным хранилищем газа (ПХГ), в котором на момент аннексии находилось 600 млн куб. м газа;
  • 90 морских газовых и нефтяных скважин;
  • восьми морских стационарных платформ;
  • восьми блоков-кондукторов;
  • 370 км морских газовых трубопроводов;
  • 31 плавсредства, из которых четыре – буровые платформы.

Рассмотрение иска "Нафтогаза" к РФ по захваченным в Крыму активам запланировано на май. При этом, по мнению главы комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонида Калашникова, этот иск не должен рассматриваться в международном суде.

При этом российский политик не исключил положительного решения в пользу Украины. 
нафтогаз, Крым, иск, захват, активы, нафтогаз украины, аннексия Крыма

Вы сейчас просматриваете новость "Аппетиты растут: еще 8 млрд долларов требует "Нафтогаз" от России". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Фото: AFP

Еврокомиссия озвучила требование к "Газпрому" по "газовой войне" с Украиной

Сегодня, 11:39

Российская сторона имеет обязательства перед Европой, напомнила Могерини

Экономика

Фото: mignews.com.ua

"Газпрому" придется заплатить Украине: Порошенко предупредил россиян

8 Марта, 20:15

Глава государства заверил, что украинцы готовы к арестам имущества россиян
Загрузка...

Экономика

Автор фото: Юрий Кузнецов, "Сегодня"

"Нафтогаз" откроет представительство в Германии, закрывая офис в России

6 Марта, 16:03

Мюнхенский офис украинской компании будет представлять интересы "Нафтогаза" также в Австрии и Швейцарии

Экономика

Фото: gazprom.ru

"Нафтогаз" планирует еще один арбитраж против "Газпрома"

6 Марта, 00:43

Украина с 2009 г. недополучила 20 млрд долл. по транзиту газа, тариф занижен в два раза
Загрузка...