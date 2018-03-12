Аппетиты растут: еще 8 млрд долларов требует "Нафтогаз" от России
Украинская сторона надеется компенсировать потери из-за захватов активов в Крыму
"Нафтогаз" в рамках иска в трибунал при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге о захвате Россией активов в Крыму требует уже $8 млрд. Об этом заявил главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
По его словам, указанная сумма учитывает проценты.
"Уже в этом году можем выиграть до $8 млрд. Но затем встанет вопрос, как [их] забрать. $5 млрд было без процентов, $8 млрд – с ожидаемыми процентами", – отметил Витренко.
Напомним, в сентябре 2017 года "Нафтогаз Украины" подал иск против России за Крым. Тогда Витренко оценивал сумму иска в $5 млрд без процентов и в $7 млрд с учетом процентов.
"Нафтогаз" требует возмещения за захват:
- наземной и транспортной инфраструктуры, в частности, газотранспортной системы полуострова с Глебовским подземным хранилищем газа (ПХГ), в котором на момент аннексии находилось 600 млн куб. м газа;
- 90 морских газовых и нефтяных скважин;
- восьми морских стационарных платформ;
- восьми блоков-кондукторов;
- 370 км морских газовых трубопроводов;
- 31 плавсредства, из которых четыре – буровые платформы.
Рассмотрение иска "Нафтогаза" к РФ по захваченным в Крыму активам запланировано на май. При этом, по мнению главы комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонида Калашникова, этот иск не должен рассматриваться в международном суде.
При этом российский политик не исключил положительного решения в пользу Украины.
Вы сейчас просматриваете новость "Аппетиты растут: еще 8 млрд долларов требует "Нафтогаз" от России". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"