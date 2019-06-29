Apple переносит производство Mac Pro из США в Китай

Таким образом корпорация может уменьшить затраты производства

Натирать сыр на такой дорогой "терке" абсолютно неудобно. Фото: Digital Trends

Американская корпорация Apple переносит производство своей профессиональной компьютерной рабочей станции Mac Pro из США в Китай. Об этом сообщила Wall Street Journal.

По данным источника, Apple заключила контракт с базирующимся на Тайване подрядчиком Quanta Computer, который будет производить Mac Pro на своем заводе около Шанхая. Как отмечает издание, профессиональный компьютер Mac Pro фактически единственный из основных устройств Apple, производимый на территории США.

Калифорнийская корпорация может существенно сократить затраты производства благодаря тому, что завод Quanta Computer находится в КНР, то есть близко с многими азиатскими поставщиками комплектующих для корпорации.

При этом ранее сообщалось, что Apple рассматривает вариант переноса от 15% до 30% своих производственных мощностей из Китая в другие страны из-за усиления торговых споров между Вашингтоном и Пекином. Руководство компании обратилось с такой просьбой к своим основным поставщикам. Их обязали оценить затраты на возможный перенос производства из Китая в другие страны, в том числе Вьетнам, Индию, Индонезию, Малайзию и Мексику, а также проанализировать перспективы ведения там бизнеса.

Напомним, главный дизайнер компании Apple, британец сэр Джони Айв покинет компанию в 2019 году и создаст собственную независимую дизайнерскую фирму LoveFrom. Планируется, что одним из главных клиентов новой компании Айва станет именно Apple. Кроме того, Айв продолжит работу над некоторыми эксклюзивными "яблочными" проектами.

Кроме этого, сообщалось что Apple назвала смартфоны, которые не получат обновление до iOS 13. Все они относятся к устаревшему модельному ряду – iPhone 5s, iPhone 6 и iPhone 6 Plus.

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