Арахамия: МВФ – это аппарат ИВЛ для нашей экономики

Хотя просить деньги у МВФ, чтобы снова увеличить долговые обязательства страны, - не лучший вариант

Украине в настоящий момент крайне важно сохранить сотрудничество с Международным валютным фондом, поэтому и принимается закон о банках. Об этом в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", сказал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам, снова просить деньги у МВФ, чтобы снова увеличить долговые обязательства страны, – не лучший вариант.

"Но если экономика сегодня больна, предположим коронавирусом, то МВФ – это наш аппарат ИВЛ (искусственной вентиляции легких. – Ред.)... Давайте говорить правду. Да, это может быть плохое решение, но сегодня это единственное верное решение ради которого надо "прогнуться" и проголосовать этот закон", – заявил Давид Арахамия.

По словам депутата, закон о банковской деятельности касается всех банков, которые были признаны неплатежеспособными.

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Как известно, 30 марта Верховная Рада одобрила в первом чтении закон №3260 относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

Ожидается, что МВФ предоставит Украине первый транш по новой программе сразу же после принятия в целом закона о банковской деятельности.

Напомним, государственный ПриватБанк подал новый иск на 5,5 млрд долларов на Кипре против бывших владельцев, а также одного из топ-менеджеров и двух офшорных компаний.

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