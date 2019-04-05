Арбитры ВТО не нашли нарушений России по транзитному спору с Украиной
Украина проиграла России спор на уровне панели арбитров ВТО
Панель арбитров Всемирной торговой организации (ВТО) вынесла решение в пользу России по делу об ограничениях в отношении транзита украинских товаров через территорию РФ. Об этом говорится в сообщении арбитров.
В решении сказано, что они не выявили нарушений Россией ее обязательств как по Генеральному соглашению по тарифам и торговле 1994 года, так и по соглашению о присоединении к ВТО.
В связи с этим арбитры решили не давать никаких рекомендаций Органу по разрешению споров ВТО.
Отметим, что подача иска в ВТО состоит из нескольких этапов. Первый – подача запроса на консультации, что Украина сделала в сентябре 2016 года. Однако консультации, которые прошли в ноябре того же года, были провалены и не привели к решению спора с РФ.
Следующим этапом подачи иска Украина воспользовалась в феврале 2017 года – она инициировала создание панели арбитров, но тогда Россия заблокировала ее созыв. В случае повторной заявки решение о созыве третейской группы принимается автоматически, в результате гендиректор ВТО сформировал такую панель в июне 2017 года.
Напомним, в 2016 году президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым ограничил транзит украинских товаров через российскую территорию в Казахстан и Кыргызстан. В декабре 2018 года он продлил ограничения до 1 июля 2019 года.
В своей жалобе в ВТО Украина оценила сокращение экспорта украинских товаров на рынки стран Центральной, Средней Азии и Кавказа в первом полугодии 2016 года из-за таких действий РФ в 35,1%.
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