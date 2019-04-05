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Арбитры ВТО не нашли нарушений России по транзитному спору с Украиной

Сегодня, 17:46

Украина проиграла России спор на уровне панели арбитров ВТО

Фото: REUTERS/Denis Balibouse
Фото: REUTERS/Denis Balibouse.
Арбитры ВТО не нашли нарушений России по транзитному спору с Украиной //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/76a/5e2/5ca76a5e21c19.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/76a/5e2/5ca76a5e21c19.jpg Экономика Украина проиграла России спор на уровне панели арбитров ВТО

Панель арбитров Всемирной торговой организации (ВТО) вынесла решение в пользу России по делу об ограничениях в отношении транзита украинских товаров через территорию РФ. Об этом говорится в сообщении арбитров.

В решении сказано, что они не выявили нарушений Россией ее обязательств как по Генеральному соглашению по тарифам и торговле 1994 года, так и по соглашению о присоединении к ВТО.

В связи с этим арбитры решили не давать никаких рекомендаций Органу по разрешению споров ВТО.

Отметим, что подача иска в ВТО состоит из нескольких этапов. Первый – подача запроса на консультации, что Украина сделала в сентябре 2016 года. Однако консультации, которые прошли в ноябре того же года, были провалены и не привели к решению спора с РФ.

Следующим этапом подачи иска Украина воспользовалась в феврале 2017 года – она инициировала создание панели арбитров, но тогда Россия заблокировала ее созыв. В случае повторной заявки решение о созыве третейской группы принимается автоматически, в результате гендиректор ВТО сформировал такую панель в июне 2017 года.

Напомним, в 2016 году президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым ограничил транзит украинских товаров через российскую территорию в Казахстан и Кыргызстан. В декабре 2018 года он продлил ограничения до 1 июля 2019 года

В своей жалобе в ВТО Украина оценила сокращение экспорта украинских товаров на рынки стран Центральной, Средней Азии и Кавказа в первом полугодии 2016 года из-за таких действий РФ в 35,1%.

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Тег ВТО, Россия, транзит товаров

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Источник:

Интерфакс-Украина

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