Арбузы резко подешевели: за выходные цены упали в два раза

Фермеров Херсонской области такая ситуация шокирует

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Пока в Украину из-за дефицита активно везут импортные яблоки, фермеров шокировала ситуация на рынке арбузов. Так, за выходные 22-23 июня украинские арбузы подешевели в два раза, сообщает "Инфо-Шувар".

"Для фермеров Юга такое резкое падение цены стало шоком. На прошлой неделе первые арбузы они отгружали по 10-12 грн за килограмм, и спрос в целом было удовлетворительным. А сегодня украинские трейдеры готовы покупать херсонский арбуз с поля не дороже 5-5,5 грн за килограмм", – отмечают аналитики.

Снижение цены вдвое зафиксировано и на оптовых рынках. Например, на львовском рынке "Шувар" арбузы оптом продаются по 9-10 грн за килограмм. Впрочем, в прошлом году арбузы стоили еще дешевле, напоминают эксперты.

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"В 2018 году украинские производители существенно увеличили площади под арбузом в "пленочных" мини-теплицах, поэтому уже в конце июня предложение на рынке было значительно больше, чем сейчас, а фермеры Херсонской области отгружали арбуз по 1,2-1,5 грн/кг", - напоминают специалисты.

По предварительным оценкам отраслевых экспертов, в этом сезоне площади под ранними арбузами в хозяйствах Юга сократились, а плантации под богарными арбузами, наоборот, расширились. Такие арбузы появятся на рынке во второй половине июля.

Напомним, ранее новости "Сегодня" выясняли, что происходит с ценами на ягоды в Украине и когда они упадут.

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