Сделать стартовой
26,27
29,72
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Арбузы резко подешевели: за выходные цены упали в два раза

24 июня, 10:38

Фермеров Херсонской области такая ситуация шокирует

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Пока в Украину из-за дефицита активно везут импортные яблоки, фермеров шокировала ситуация на рынке арбузов. Так, за выходные 22-23 июня украинские арбузы подешевели в два раза, сообщает "Инфо-Шувар".

"Для фермеров Юга такое резкое падение цены стало шоком. На прошлой неделе первые арбузы они отгружали по 10-12 грн за килограмм, и спрос в целом было удовлетворительным. А сегодня украинские трейдеры готовы покупать херсонский арбуз с поля не дороже 5-5,5 грн за килограмм", – отмечают аналитики.

Снижение цены вдвое зафиксировано и на оптовых рынках. Например, на львовском рынке "Шувар" арбузы оптом продаются по 9-10 грн за килограмм. Впрочем, в прошлом году арбузы стоили еще дешевле, напоминают эксперты.

Читайте также

"В 2018 году украинские производители существенно увеличили площади под арбузом в "пленочных" мини-теплицах, поэтому уже в конце июня предложение на рынке было значительно больше, чем сейчас, а фермеры Херсонской области отгружали арбуз по 1,2-1,5 грн/кг", - напоминают специалисты.

По предварительным оценкам отраслевых экспертов, в этом сезоне площади под ранними арбузами в хозяйствах Юга сократились, а плантации под богарными арбузами, наоборот, расширились. Такие арбузы появятся на рынке во второй половине июля.

Напомним, ранее новости "Сегодня" выясняли, что происходит с ценами на ягоды в Украине и когда они упадут.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег арбузы, арбуз, цены на продукты

Вы сейчас просматриваете новость " Арбузы резко подешевели: за выходные цены упали в два раза". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На сколько подорожал бутерброд с салом и чесноком в Украине: названы цены

18 июня, 06:06

Эксперт сравнил цены на бутерброд в мае 2018 и 2019 годов

Почему инфляция в Украине превысила прогноз: комментарий НБУ

11 июня, 19:16

В Нацбанке напомнили, что по итогам мая инфляция составила 9,6%

Еда в долг: россиянам будут продавать продукты в кредит

6 июня, 21:03

Одна из сетей российских супермаркетов решила поддержать таким образом спрос на товары

В Украине готовятся повысить минимальные цены на алкоголь

6 июня, 13:11

C предложением выступило Минэкономразвития

Зеленского предупредили о приближении Третьего Майдана

Как стирать пуховик в стиральной машине

Дмитрий Певцов: живу в долгах, но для меня это нормально

Ученые обнаружили новую причину мерцательной аритмии

Как спастись от клещей

4 предмета личной гигиены, которые могут быть опасны для здоровья

Красотка на велосипеде - Малена: у нее невероятная подборка фото

Дмитрий Шепелев рассказал, как наказывает 6-летнего сына

Почему мы любим одних, а замуж выходим за других: 10 причин

Чем лечить укусы комаров: 5 проверенных народных средств

Ремонт царапин за 3 минуты

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Охота на кнопкодавов и прогульщиков: "пианистов" в Раде хотят наказывать тюрьмой

Вчера, 07:51

Документ подадут на неделе. Эксперты: нужны штрафы и лишение мандата

Без диплома и опыта работы: как переучиться на программиста

Вчера, 07:38

Курсы программирования не помогут – или, во всяком случае, их одних явно недостаточно

"Если Россия вернется в ПАСЕ без условий, Украине там нечего делать": интервью с Владимиром Арьевым

22 июня, 07:51

Почему Германия и Франция за возвращение РФ в Парламентскую Ассамблею Совета Европы? Беседа с главой украинской делегации

Где-то жара, а где-то дожди и прохлада: прогноз погоды в Украине на неделю

22 июня, 07:37

В понедельник, 24 июня дождей и небольшой прохлады стоит ждать только в западных областях

Приметы, которые намекают на развод

Фельдман обвинил "Национальный корпус" в вымогательстве $1 млн

«Измените речь — изменится жизнь»
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь