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Аренда госимущества на онлайн-аукционах: Рада приняла проект в первом чтении

13 сентября, 15:09

Документ на сегодняшнем заседании поддержали 296 народных депутатов

Фото: Верховная Рада Украины

Фото: Верховная Рада Украины

Верховная Рада в пятницу, 13 сентября, приняла за основу законопроект об аренде государственного и коммунального имущества (№ 1055-1).

Документ в первом чтении поддержали 296 народных депутатов.

"Целью проекта закона является существенное усовершенствование, упрощение и сокращение процедур аренды государственного и коммунального имущества для достижения прозрачности и открытости процесса передачи в аренду, привлечение широкого круга инвесторов к аренде государственного и коммунального имущества", – сказано в пояснительной записке.

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Авторы документа предлагают заменить устаревшую процедуру проведения конкурса на электронный аукцион в электронной торговой системе.

В нем перечислены ключевые этапы передачи в аренду государственного и коммунального имущества:

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  • принятие решения о возможности передачи имущества в аренду;
  • внесение информации о потенциальном объекте аренды в электронную торговую систему;
  • принятие решения о включении потенциального объекта аренды в один из перечней – "Перечень первого типа" (список объектов, в отношении которых принято решение о передаче в аренду на аукционе) или "Перечень второго типа" (список объектов, в отношении которых принято решение о передаче в аренду без проведения аукциона);
  • публикация информации о потенциальном объекте аренды, в отношении которого принято решение о включении в один из перечней, в электронной торговой системе;
  • размещение в электронной торговой системе объявления о передаче имущества в аренду;
  • проведение аукциона на право аренды имущества или передача объекта в аренду без проведения аукциона, заключение и публикация в электронной торговой системе договора аренды.

Законопроект также определяет список случаев, в которых физ- и юрлица не могут выступать арендаторами государственного и коммунального имущества.

Новости "Сегодня" писали, что, по словам исполняющего обязанности главы Фонда государственного имущества Виталия Трубарова, фонд до конца 2019 года перечислит в государственный бюджет около 1,5 млрд грнот аренды госимущества.

Кроме того, в госбюджете-2019 прописаны 17,1 млрд грн доходов от приватизации госпредприятий в Украине. Министр финансов Оксана Маркарова уверена, что эти планы выполнить вполне реально:

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

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Рада аренда госимущество

Источник: Сегодня

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