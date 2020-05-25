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Аргентина в девятый раз оказалась в состоянии дефолта

25 мая, 10:33

Ксения Капустинская

Страна продолжает переговоры с кредиторами, но до соглашения еще далеко

Аргентина, которая страдает от экономического кризиса, вновь оказалась в состоянии технического дефолта. Это уже девятый дефолт в аргентинской истории. Как сообщает Deutsche Welle, нынешний дефолт произошел из-за истечения срока выплаты около 500 млн долларов по трем выпускам государственных облигаций.

Так, министерство экономики Аргентины продлило до 2 июня срок действия предложения о реструктуризации внешнего долга страны на сумму 66 млрд долларов. Держатели аргентинских бондов и представители правительства подтвердили, что продолжат переговоры и после технического дефолта, хотя они по-прежнему далеки от соглашения.

Как подчеркнул министр экономики Мартин Гусман, "все стороны за столом [переговоров] хотят разрешить" ситуацию. Гусман объяснил сложившуюся ситуацию тем, что во время пандемии коронавируса страна не может тратить на выплаты по гособлигациям 20% доходов госбюджета.

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Предложение Аргентины кредиторам включает списание около двух третей выплат и трехлетнюю отсрочку, в то время как кредиторы готовы лишь на однолетний мораторий.

При этом положение Аргентины уже обеспокоило Международный валютный фонд (МВФ), который назвал долговую нагрузку страны неприемлемой. По данным МВФ, общий долг Аргентины на конец 2019 года составлял около 323 млрд долларов.

Напомним, Украина, как и Аргентина, классифицируется как страна с развивающейся экономикой. Ранее экономисты неоднократно заявляли, что нашему государству без помощи МВФ также грозит дефолт. Это мнение подтверждал и президент Владимир Зеленский, который заверил в приверженности Украины сотрудничеству с фондом:

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Аргентина дефолт госдолг реструктуризация кредиторы

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