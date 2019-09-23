Аргументы НАБУ по делу "Роттердам+" поднимут на смех в иностранных судах – эксперт

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В НАБУ нет никаких доказательств по делу "Роттердам+", чтобы добиться экстрадиции обвиняемых. Об этом заявил экономический эксперт Борис Кушнирук в эфире одного из телеканалов, комментируя возможность исполнения решений суда о задержании экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка и заместителя начальника управления энергорынка НКРЭКУ Владимира Бутовского по делу "Роттердам+".

"Чтобы это решение о задержании и доставке в суд господина Бутовского и, возможно, будет такая ситуация с Вовком, нужно, чтобы был выдан международный ордер Интерпола. Но этого недостаточно. Затем нужно будет предоставить документы, которые обосновывают это решение. Вот мне будет очень интересно увидеть это обоснование. Потому что если где-то в каком-то суде, который будет вынужден рассматривать вопрос экстрадиции Бутовского или Вовка, например, в Украине, то в этом случае они должны посмотреть документы, а на основании чего вы требуете это. И вот будет мне очень смешно посмотреть, будет ли там обоснование НАБУ, что мы обнаружили, что не было документального подтверждения ввоза угля из Роттердама", – пояснил Кушнирук.

Эксперт считает, что у НАБУ и ГБР нет никаких доказательств по делу "Роттердам+", и они не смогут добиться экстрадиции обвиняемых по этому делу в судебных инстанциях других стран.

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"Если они такое отправят в эти суды, я бы хотел в онлайн-режими посмотреть на лица судей и прокуроров той страны, которая будет рассматривать эти иски. Потому что на сегодняшний день очевидно, что мы наблюдаем игру, в первую очередь НАБУ и ГБР, в интересах Коломойского. И сейчас они действуют, абсолютно сознательно оказывая давление на всех, кто связан с предыдущей властью. Но одно дело демонстрировать в украинском информационном пространстве эту вещь, и совсем другое – если вы с этим всем хламом пойдете к западным судам и там попробуете что-то доказать", – сказал Кушнирук.

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Напомним, ранее генеральный секретарь Европейской ассоциации угля и лигнита Euracoal Брайан Риккетс заявил, что введение импортного паритета при ценообразовании на уголь было единственно верным решением для Украины, привязка к индексу API – абсолютно корректна. А также отметил, что использование формулы "Роттердам+" не подразумевает, что уголь будет поставляться в Украину из Роттердама.

8 августа НАБУ сообщило о подозрении шести лицам по так называемому делу "Роттердам+".

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