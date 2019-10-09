"Армия одноразовых туристов": эксперт объяснил, почему Украина не готова к наплыву иностранцев

Нашей стране рано рекламировать себя в мире, считают специалисты

/ Фото: Сергей Ревера, Сегодня

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Несмотря на то, что Украина ежегодно наращивает потоки туристов, время для масштабной мировой пиар-кампании нашей страны еще не пришло. Об этом сайту "Сегодня" рассказал президент Национальной туристической организации Иван Липтуга.

По словам специалиста, Украина просто не готова к массовому притоку путешественников.

"Если мы не будем сбалансировано подходить к вопросам качества инфраструктуры и нашего сервиса, но завтра на порядок повысим бюджет на промоцию, выйдем на все выставки, разместим рекламу на СNN, BBC, Euronews, то в 2021 году к нам приедет армия туристов из всех стран мира. И это будет армия одноразовых туристов – разочарованных", – считает Липтуга.

Перед тем, как браться за туристический пиар, нужно отремонтировать дороги. Именно их экономисты называют главным недостатком, который портит наш имидж в глазах туристов.

"Для туризма что нужно? Нужна инфраструктура – аэропорты, железная дорога, автомобильные дороги, – говорит экономист Александр Охрименко. – Глухая провинция в Румынии. В одном селе придумали веселое кладбище… Но в чем прелесть? Турист Голландии может спокойно доехать туда по их дорогам".

Подробнее о проблемах турсферы читайте на сайте "Сегодня" – Привлечь туристов и не опозориться: эксперты рассказали, как заманить путешественников в Украину

Напомним, за два года Украина поднялись на 10 позиций в рейтинге конкурентоспособности в сфере путешествий и туризма. Но занимаем пока в нем не завидное место – 78-е среди 140 стран:

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