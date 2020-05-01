Арсений Яценюк: В 2020 году Украину может вытащить аграрная продукция

Справиться с экономическими последствиями эпидемии коронавируса Украине может помочь агропродукция. Об этом заявил премьер-министр Украины (2014-2016), лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк во время онлайн-дискуссии Киевского форума "Глобальный шторм: как спасти экономику Украины и открыть новые возможности".

"Еще нет полных последствий вируса, а уже сегодня невыполнение государственного бюджета – 52 млрд гривен, минус 15%. Дефицит бюджета беспрецедентный. Говорят, что он будет 300 млрд", - сказал Яценюк.

Он подчеркнул, что украинская экономика чрезвычайно зависима от мировой. В частности, из-за экспорта стали, металла, руды и аграрной продукции: "Совершенно ясно, что первыми под удар сейчас попадут именно украинские металлурги. Падение глобального потребления означает падение объемов продаж, а это – падение валютной выручки в стране, падение доходов государства, что означает падение социальных стандартов в Украине".

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"В 2020 году нас может вытащить аграрная продукция. И здесь будет зависеть от мировых цен на рынке и от урожая", – отметил Яценюк.

Кроме того, как считает лидер "Народного фронта", теоретически может помочь IT-сектор, но его объемов недостаточно, чтобы вытащить украинскую экономику. В условиях мировой стагнации, подчеркнул Яценюк, замерла и сфера услуг: транспорт, туризм, сфера обслуживания.

Падение цен на энергоносители в мире, это, с одной стороны хорошо из-за уменьшения расходов на транспортировку, расходов для армии на приобретение горючего и для домохозяйств: "В то же время это падение доходов государственного бюджета, так как рента меньше, уменьшение ВВП, так как не будет капитальных вложений, и уменьшение в целом налоговой базы", – добавил политик.

Яценюк считает, что в 2020 году "в лучшем случае зарплаты, пенсии, социальная помощь будут заморожены".

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"В худшем – прогнозирую при этих доходах государственного бюджета, что уже в 3-4 квартале будут проблемы с ликвидностью, как платить зарплаты и пенсии", – сказал он, добавив, что предполагает и падение средней заработной платы в реальном секторе экономики.

"Стоит ожидать и значительного уровня безработицы. Как из-за стагнации украинской экономики, так и из-за потери возможности работать за рубежом украинцев, которые ранее приносили в страну 12 млрд, а по оценкам Всемирного банка – до 16 млрд долларов выручки", – добавил он.

Арсений Яценюк подчеркнул, что в связи с падением цен на энергоресурсы, должна упасть стоимость коммунальной нагрузки, "но только в том случае, если удержат курс".

"Чтобы удержать курс... Без программы с Международным валютным фондом ничего не будет. А чтобы была программа с МВФ, необходимо принять банковский закон и сохранять независимость украинских антикоррупционных органов, которые мы создали еще при нашем правительстве", – подчеркнул он.

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Кроме того, по словам Яценюка, для граждан еще и усложнится доступ к кредитам, и у банков будет проблема с увеличением количества так называемых "плохих кредитов": "Также в реальном секторе экономики будет падение как промышленной аренды, так и непромышленной недвижимости".

"С этим мы реально столкнемся в 2020 году. И этому надо давать ответ безотлагательно", – подчеркнул Яценюк.

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