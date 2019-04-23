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Асфальт, плитка и самолеты: что можно сделать из мусора

Сегодня, 04:44

Из промышленных отходов можно извлечь огромную пользу, если правильно их перерабатывать

Фото: Сегодня

Асфальт из автомобильных шин, тротуарная плитка из компьютерным клавиатур и детали самолетов из алюминиевых банок. В Европе зарабатывают на мусоре, перерабатывая его. Тогда как Украина завалена отходами. "Сегодня" узнали куда девать мусор и можно получить с него прибыль. Речь не только о бытовых отходах.

Использованные бумажные стаканчики для кофе или чая могут, или пополнить горы мусора, или, если вы сдадите их на переработку, станут, например, страницами из блокнота.

Использованную бумажную посуду на складе прессуют, а затем отправляют на перерабатывающее предприятие, где из этого всего делают бумагу. А из нее – тетради, блокноты, школьные дневники.

Дело выгодное, ведь товары из вторичного сырья дешевле. В Германии вторую жизнь получают более восьмидесяти процентов отходов. Страна экономит до 12 млрд евро ежегодно, изготавливая продукцию из вторсырья. В Украине же на переработку уходит около пяти процентов всего бытового мусора. Остальное остается на полигонах, большинство которых давно переполнены.

Более того, согласно действующему закона об отходах с первого января 2018 года запрещено полигонное захоронение отходов. Но в большинстве случаев другой альтернативы нет.

Украинские перерабатывающие заводы часто испытывают недостаток вторичного сырья. Люди мало сортируют мусор. Украинское правительство планирует решить проблемы переработки и утилизации отходов до 2030 года. Берут курс на циркулярную экономику. Это экономика, которая предполагает максимально полное использование всех ресурсов и в том числе повторное использование, если это возможно.

Украинские предприятия тоже поддержали курс на циркулярную экономику и начали уменьшать вредное воздействие на окружающую среду.

"Основными направлениями сейчас в циркулярной экономике для нас – это золошлаки. Чтобы к 30 году как минимум 1,5 млн тонн мы использовала заново. Или в строительство дорог, или строительных материалах", – говорит Томас Нийнемяе операционный директор ДТЭК Энерго.

На украинских ТЭС уже сотни миллионов тонн золошлаков. Это остатки от сожженного угля. В Европе их давно используют в строительстве дорог. Так дешевле и надежнее. Чтобы в Украине были такие же дороги, нужны изменения нациольних строительных норм, а также политическое решение по использованию промышленных отходов вместо природных материалов на государственном уровне.

Напомним, что под Харьковом готовят к запуску многофункциональный комплекс по переработке бытовых отходов, который начали строить на месте действующего полигона в Дергачах в 2017-м году.

Ранее мы писали, что популярный в мире экологический флешмоб по уборке окружающей среды добрался до Чернобыля. Горы мусора там оставляют туристы. В прошлом году в зоне отчуждения их побывало 70 тысяч.

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Тег строительство, мусор, ДТЭК, предприятия, ДТЭК Энерго

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Сегодня

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