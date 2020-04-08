Аслунд поделился мнением: как в США оценили российский самолет с "гуманитаркой"

Во время пандемии коронавируса российские власти отправили в США самолет с гуманитарной помощью, что в Штатах восприняли как взаимную поддержку диктаторов. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд.

Напомним, 30 марта президент США Дональд Трамп рассказал, что Соединенные Штаты получили гуманитарную помощь от Китая и России. На брифинге в Белом доме Трамп заявил, что его это очень приятно удивило.

"Кое-что нам прислал Китай – это было потрясающее. Россия послала нам очень, очень большой самолет с вещами, медицинским оборудованием – это было очень мило", – отметил американский лидер.

"Вся эта помощь, безусловно, – часть российской пропаганды. Если вы заметили, Трамп оказал помощь Китаю в начале февраля, как и Северной Корее. Теперь поступила помощь России Штатам, что указывает на поощрение диктаторов", – сказал Аслунд.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что 7 апреля в России, где продолжают нарастать темпы распространения коронавирусной болезни COVID-19, обнаружили еще 1154 новых пациента с этим диагнозом. Таким образом, в совокупности число инфицированных выросло до 7497 человек.

В то время как распространяющийся, как лесной пожар, коронавирус стал для большинства стран мира большой проблемой и большой бедой, в Москве увидели в пандемии большие возможности. Коронавирус стал замечательным поводом избавиться от санкций.

Украина смогла заблокировать резолюцию России в ООН по коронавирусу, не позволив тем самым запустить процесс отмены международных санкций.

Дело в том, что экономика России, которая уже шесть лет ведет агрессивную кампанию против Украины, в ближайшие два года сократится на 2,8–3,3%. К таким выводам пришли в российском Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). А глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин предложил выделить не менее 5% ВВП на борьбу с кризисом в России, но эта цифра выглядит завышенной в условиях низких цен на нефть и желания правительства сберечь валютные резервы.

Поэтому в России не нашли лучшего выхода, кроме как отправить в страны, которые поддерживают режим президента РФ Владимира Путина гуманитарный груз, содержание которого до сих пор весьма интригует. Впрочем, в Италии, которая также приняла самолеты с российской "гуманитаркой", газета La Stampa обвинила Россию в давлении.

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