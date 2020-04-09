Аслунд пояснил требования МВФ и Всемирного банка к земельной и банковской реформам в Украине

Эксперт пояснил, что важно для международных доноров при реформировании рынка земли и банковского сектора

Несовершенные земельная реформа и реформа банковского сектора не откроют для Украины доступ к финансированию международных организаций, и в частности, к деньгам Международного валютного фонда. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд.

Как известно, 30 марта Верховная Рада приняла два закона, необходимых для продолжения сотрудничества с МВФ. Закон о рынке земли был изменен, да и фактическое открытие рынка земли отложено до июля 2021 года. Получается, в таком виде это не реформа, потому что она не принесет существенных доходов в украинский бюджет уже в 2020 году.

"МВФ попросту хотел реформу рынка земли. Это Всемирный банк недоволен изменениями, которые были внесены в закон. МВФ не вникает в эти детали и для него они не важны. Государственные доходы – не маркер для МВФ", – отмечает Аслунд.

Реклама

Похожая ситуация сейчас складывается и с банковским законом, который, по сути, про ПриватБанк. Ко второму чтению уже подано более 16 тыс. поправок.

"Этот закон очень важен для МВФ, который проговаривал в деталях документ с Министерством юстиции. Главное, чтобы ПриватБанк не вернули Коломойскому и Боголюбову (бывшие собственники банка. – Авт.). Но этот закон также и о сотне других банков, которые НБУ поддерживал с 2014 года. Поэтому для МВФ важна также судьба всех этих банков, а не только "Привата". В этом законе больше ста страниц, если я не ошибаюсь. Это большой закон, который покрывает все возможные банки. И МВФ будет это очень жестко контролировать. Поэтому, если будут попытки поменять эти формулировки в законе, МВФ это не устроит", – уверен Аслунд.

В тренде Доллар в Украине вернулся к росту: курс НБУ

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Верховный суд Великобритании решил, что иск государственного ПриватБанка к экс-владельцам рассмотрит Высокий суд Англии.

А тем временем ПриватБанк подал новый иск на 5,5 млрд долларов на Кипре против бывших владельцев, а также одного из топ-менеджеров и двух офшорных компаний.

При этом внесение огромного количества правок в закон о банковской деятельности затягивает процесс, что может привести к катастрофическим последствиям для украинской экономики, говорят специалисты:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама