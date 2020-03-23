Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,74
29,64

Аваков предлагает выдавать 3000 грн в месяц на продукты и лекарства

23 марта, 09:11

Денис Беспалов

Для тех, кто в период карантина остался без средств существования, должен быть разработан механизм доступной помощи

В то время, как в Фонде социального страхования заявили, что государство компенсирует 50% зарплаты тем, кто самоизолируется от коронавируса, министр внутренних дел Арсен Аваков предлагает ввести специальные выплаты из государственного бюджета для тех, кто в период карантина остался без средств существования.

"Будем честными – большинство людей в Украине живут, не имея существенных финансовых накоплений – многие семьи живут, что называется, от зарплаты до зарплаты. Многие предприятия останавливаются, карантинные меры заставляют закрываться принудительно много маленьких компаний и бизнесов. Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью – купить еду и лекарства", – написал он в Facebook

По его словам, правительство и президент работают над решением этой проблемы.

Реклама

"Для тех, кто в период карантина остался без средств существования должен быть разработан механизм доступной, простой помощи – без очередей в собесах и бюрократии... полагаю государственная помощь на продукты и лекарства – как пособие по вынужденной безработице, на время карантина, должна составить около 2500 -3000 грн в месяц", - написал он.

В тренде
Пенсия в 55 лет: почему Раде будет сложно принять закон

Также Аваков предлагает на время карантина предусмотреть льготы по ряду коммунальных платежей до 50% -75%. На государственном уровне, на время карантина, остановить начисление процентных ставок по кредитам для частных лиц. На государственных предприятиях и госслужбе, предприятиях бюджетного финансирования запретить увольнение работников или отправку их в неоплачиваемые отпуска.

Напомним, ранее во время презентации мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса в Украине президент Владимир Зеленский заявил, что пенсионеры, которые получают пенсию меньше 5000 гривен, должны получить доплату в размере 1000 гривен.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин Арсен Аваков коронавирус

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 23 марта и все подробности
Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 23 марта и все подробностиДругие страны
Пенсионерам будут доплачивать по 1000 гривен: кого это коснется
Пенсионерам будут доплачивать по 1000 гривен: кого это коснетсяЭкономика
Туризм пострадал от пандемии более всего: отрасль нужно реформировать
Туризм пострадал от пандемии более всего: отрасль нужно реформироватьЭкономика
Пенсия в 55 лет: почему Раде будет сложно принять закон
Пенсия в 55 лет: почему Раде будет сложно принять законЭкономика
Госбюджет Украины будут урезать из-за коронавируса: кого затронут изменения
Госбюджет Украины будут урезать из-за коронавируса: кого затронут измененияЭкономика
Насколько сильно коронавирус ударит по экономике Украины: как вырастут цены и упадут доходы
Насколько сильно коронавирус ударит по экономике Украины: как вырастут цены и упадут доходыЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...