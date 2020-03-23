Аваков предлагает выдавать 3000 грн в месяц на продукты и лекарства

Для тех, кто в период карантина остался без средств существования, должен быть разработан механизм доступной помощи

В то время, как в Фонде социального страхования заявили, что государство компенсирует 50% зарплаты тем, кто самоизолируется от коронавируса, министр внутренних дел Арсен Аваков предлагает ввести специальные выплаты из государственного бюджета для тех, кто в период карантина остался без средств существования.

"Будем честными – большинство людей в Украине живут, не имея существенных финансовых накоплений – многие семьи живут, что называется, от зарплаты до зарплаты. Многие предприятия останавливаются, карантинные меры заставляют закрываться принудительно много маленьких компаний и бизнесов. Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью – купить еду и лекарства", – написал он в Facebook

По его словам, правительство и президент работают над решением этой проблемы.

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"Для тех, кто в период карантина остался без средств существования должен быть разработан механизм доступной, простой помощи – без очередей в собесах и бюрократии... полагаю государственная помощь на продукты и лекарства – как пособие по вынужденной безработице, на время карантина, должна составить около 2500 -3000 грн в месяц", - написал он.

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Также Аваков предлагает на время карантина предусмотреть льготы по ряду коммунальных платежей до 50% -75%. На государственном уровне, на время карантина, остановить начисление процентных ставок по кредитам для частных лиц. На государственных предприятиях и госслужбе, предприятиях бюджетного финансирования запретить увольнение работников или отправку их в неоплачиваемые отпуска.

Напомним, ранее во время презентации мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса в Украине президент Владимир Зеленский заявил, что пенсионеры, которые получают пенсию меньше 5000 гривен, должны получить доплату в размере 1000 гривен.

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