Авакову втрое повысили зарплату: обнародованы цифры

Должностной оклад министра внутренних дел Арсена Авакова, который задекларировал более миллиона гривен зарплаты за 2019 год, в феврале (с 22 февраля) увеличился с 16 тыс. до 53,7 тыс. гривен. Об этом говорится в ответе Министерства внутренних дел (МВД) на запрос, передают "Украинские новости".

Так, зарплата, начисленная Авакову в феврале, составила 60 677 гривен, в том числе должностной оклад – 23 815 гривен, надбавка за выслугу лет – 3 744 гривни, надбавка за интенсивность труда – 10 400 гривен, надбавка за работу с документами, составляющими государственную тайну, – 4 763 гривни, надбавка за выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн – 4 673 гривни, отпускные – 2 374 гривни, командировочные – 13 372 гривни.

Фактическая сумма, полученная Аваковым после уплаты налогов и сборов, составила 49 001 гривню.

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При этом зарплата первого замминистра Сергея Ярового составила 61 914 гривен, заместителей Татьяны Ковальчук – 52 125 гривен, Екатерины Павличенко – 55 367 гривен, Сергея Гончарова – 59 398 гривен, Антона Геращенко – 52 926 гривен, Александра Гогилашвили – 51 817 гривен, госсекретаря Алексея Тахтая – 98 856 гривен.

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Напомним, в феврале средняя номинальная зарплата в Украине составила 10 847 грн. По сравнению с январем размер средней номинальной заработной платы увеличился на 1,1%, а за последние 12 месяцев (относительно февраля 2019 года) этот показатель вырос на 15%.

Также новости "Сегодня" рассказывали, что Фонд социального страхования при самоизоляции будет компенсировать 50% зарплаты на основании больничного.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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