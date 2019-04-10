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Аварий станет меньше: украинские энергетики строят "умные" электросети

Сегодня, 21:15

Энергетики строят современную автоматизированную систему

Аварий станет меньше: украинские энергетики строят "умные" электросети Экономика Энергетики строят современную автоматизированную систему

Украинские энергетики строят современную автоматизированную систему. Говорят, что аварий на линиях электропередач будет меньше, а устранять обрывы на них смогут быстрее. Проект дорогой: только в Киеве за последние пять лет ДТЭК инвестировал 175 млн гривен в создание "умной" сети.

Журналисты "Сегодня" узнавали, как такие системы упрощают жизнь людям за океаном и что уже есть у украинцев.

Аварийное отключение электричества в США является редкостью, а квартирные счетчики уходят в прошлое. Все благодаря "умным" электросетям. В Соединенных Штатах все подсчеты делает специальная компания, которая присылает абонентам соответствующие письма. Данные можно проверить или просто оплатить указанную в документе сумму.

Украинские энергетики также строят "умные" сети. В частности, в Киеве с 2009 года ДТЭК создает автоматизированную систему учета потребленной электроэнергии. Один из ее элементов – смарт-счетчики. Они сами передают показатели компании, которая формирует счета за месяц. Потребители сами ничего не записывают, не передают и не ходят в сервисный центр. А еще такие счетчики позволяют экономить на расходах.

"Это двухзонный счетчик. Мы надеемся на сокращение расходов по электроэнергии за счет ночного тарифа", – сообщил житель Киева Андрей Семенчук.

В столичных домах уже установлены более 150 тысяч смарт-счетчиков. Кроме данных о потребленной электроэнергии, они передают информацию и о возможных проблемах с ее поставками. Для использования новой системы учета в Киеве энергетики до конца года подготовят все распределительные станции.

Смарт-счетчики установлены и на подстанциях. Информация с них также поступает в сеть – нет ли перегрузок и все ли работает без сбоев. Данные с каждого счетчика собирают и анализируют в цехе централизованного учета.

"Мы можем увидеть, когда идет превышение напряжения или понижение напряжения, и принять оперативное решение – что надо что-то отремонтировать, а что-то отрегулировать. Эти данные также будут поступать в автоматизированную систему управления электросетями. В ее основе – программное обеспечение от американской компании General Electric. К примеру, автоматически сама система сможет отключать питание на участке, где произошла авария, или направлять электроэнергию из резервных источников в места, где пропал свет", – заявил ведущий инженер службы электроучета и автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии ДТЭК Киевские электросети Вячеслав Шабатура.

По словам гендиректора ДТЭК Сети Ивана Гелюха, это позволит компаниям видеть оперативно, что происходит в сетях электроэнергии, а колл-центру и диспетчерам – быстрее отвечать клиентам.

"Наша компания планирует за три года реализовать этот проект при соответствующем уровне инвестирования", – сказал он.

В частности, дополнительные инвестиции могут дать стимулирующие тарифы для электропоставщиков – операторов системы распределения. Пока же энергетики тестируют систему и изучают опыт западных коллег, чтобы реализовать его и в Украине.

Ранее сообщалось, что в прошлом году ДТЭК установила почти 90 тысяч "умных" счетчиков в Киеве, Донецкой и Днепропетровской областях.

С начала 2019 года в Украине работает новый энергорынок. Появились сотни поставщиков электроэнергии. "Сегодня" поинтересовались, действительно ли самое дешевое предложение на рынке выгодно потребителю.

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Тег Киев, США, электричество, ДТЭК, энергоэффективность

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