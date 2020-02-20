Авиакомпании могут получить налоговую льготу на внутренние перевозки

В Мининфраструктуры заявляют, что это снизит среднюю стоимость билета на 13,5%

Фото: facebook.com/LvivAirport

Министерство инфраструктуры зарегистрировало в парламенте законопроект №2425, которым хочет освободить авиаперевозки внутри Украины от оплаты налога на добавленную стоимость. В ведомстве заявляют, что это снизит среднюю стоимость билета на 13,5%. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Мининфраструктуры обращает внимание на то, что при выполнении международных перевозок применяется нулевая ставка налога на добавленную стоимость, а количество пассажиров на международных рейсах составляет 91,5% от всех пассажиров, перевезенных украинскими авиакомпаниями в 2019 году.

При этом в странах ЕС топливо для авиационных перевозок не облагается налогом на добавленную стоимость.

В Мининфраструктуры считают: реализация этого законопроекта создаст конкурентные условия на рынке, увеличит прибыльность авиакомпаний и уменьшит стоимость перевозок.

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Также в министерстве ответили главе комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванне Климпуш-Цинцадзе, на то, что законопроект противоречит Соглашению об ассоциации с ЕС.

"Нельзя утверждать, что Директива Совета ЕС запрещает Украины освобождение от налогообложения внутренних перевозок авиационным транспортом, ведь прямой нормы в этой директивы нет", – сказали в МИУ.

И добавили: речь идет сугубо об услугах, к которым теоретически можно отнести услуги по перевозкам. Кроме того, система налогообложения касается только государств-членов в пределах сообщества, к которому пока не принадлежит Украине. Помимо этого, директива предусматривает условия для ряда своих членов, при которых они могут освобождать от налогообложения пассажирские перевозки.

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И еще один довод: освобождение авиаперевозок от НДС в пределах Украины касается только национальных авиакомпаний и не может угрожать свободной конкуренции с иностранными авиакомпаниями, поскольку они пока не имеют права доступа на внутренний рынок авиаперевозок в соответствии с национальным законодательством.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что украинская авиакомпания SkyUp Airlines с октября прошлого года открыла новые внутренние рейсы – из Киева в Харьков, Львов и Запорожье, и из Львова в Харьков. При этом назывались ориентировочные цены на билеты. Так, билет на рейс Киев – Харьков стоил от 498 гривен, на рейс Харьков – Львов – от 639 гривен, а Киев – Запорожье – 498 гривен.

Также мы сообщали о том, что Министерство инфраструктуры предложило венгерской авиакомпании Wizz Air подумать о выходе на украинский рынок внутренних авиационных перевозок, ведь пассажиропоток украинских аэропортов серьезно вырос.

В прошлом году в аэропортах побывало 24,3 млн человек.

Новости "Сегодня" разбирались, как лоукостеры зарабатывают на доплатах за дополнительные услуги, без которых пассажиры практически не могут обойтись:

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