Австрия раскритиковала санкции против "Северного потока – 2": в Украине ответили

Укладка "Северного потока - 2". Архивное фото: Nord Stream 2 AG

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг раскритиковал санкции США против газопровода "Северный поток – 2".

"Мы отвергаем экстерриториальные действия санкций. Это недопустимо. Санкции использовали не для того проекта. "Северный поток – 2" помогает диверсифицировать энергоснабжение. Гарантируется, что "Северный поток – 2" не затрагивает интересы Украины", - сказал глава МИД Австрии в интервью Die Presse.

Впрочем, посол Украины в Австрии Александр Щерба не согласился с такой позицией Александра Шалленберга.

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"Уважаемый господин министр, со всем уважением, "Северный поток – 2" влияет на интересы Украины примерно так, как петля влияет на дыхание. Ставить сейчас существование украинской трубы в зависимость от российской доброй воли – плохая идея. Этой доброй воли нет", – написал украинский дипломат у себя в Facebook.

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Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий введение санкций против российских газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". Штрафы выпишут тем судам, которые занимаются прокладыванием труб для этих газопроводов, а также гражданам, которые имеют отношение к работе этих судов.

Швейцарская компания Allseas, корабли которой осуществляли прокладку труб по дну Балтийского моря для газопровода "Северный поток – 2", отреагировала на американские санкции и опубликовала заявление об остановке работ по проекту.

Правительство Германии полагает, что введенные США санкции не навредят проекту в целом, а лишь несколько перенесут запуск "Северного потока – 2".

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