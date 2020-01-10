Автогаза в Украине потребляют больше, чем бензина

/ Фото: Данил Павлов, Сегодня

В 2019 году в Украине впервые потребление сжиженного углеводородного газа (СУГ) превысило покупку бензина. Об этом сказано в исследовании Консалтинговой группы А-95.

Так, потребление автогаза выросло на 11,1%, по сравнению с 2018 годом, и достигло 2,03 млн тонн. При этом в общий объем включены 110 000 тонн бутана, которые поступили в качестве сырья на нефтехимический завод "Карпатнефтехим".

В 2019 году объем рынка автогаза в натуральном выражении впервые превысил объем рынка бензина, который составил 1,95 млн тонн. Причина – рекордно низкое соотношение розничных цен газа к бензину А-95. В среднем оно составило 42,2% против 46,1% в 2018 году.

Реклама

Эксперт называет еще две причины новой тенденции.

"Потенциал оборудования парка автомобилей ГБО еще не полностью исчерпан, а старые потребители стали больше ездить. Трейдеры также отмечают активизацию промышленных предприятий, в первую очередь, комплексов по осушке зерна. Это создает предпосылки для роста потребления в следующие периоды", – считает аналитик А-95 Артем Куюн.

В тренде Украинцам напомнили условия выхода на пенсию по возрасту в 2020 году

Поставки сжиженного газа в Украину в сентябре выросли до 171 600 тонн. Рост импорта был вызван усилением спроса на автогаз.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал о том, как в Украине лихорадит цены на автогаз.

Также мы сообщали о том, что премьер-министр Алексей Гончарук планирует ликвидировать теневой рынок нефтепродуктов. На борьбу с нелегальными АЗС брошены силы Нацполиции, СБУ и налоговой.

О том, как автомобилист смог вообще обойтись без бензина и при этом не вредить экологии, смотрите в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама