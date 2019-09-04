Азартные игры в мире: где они легализованы, как это работает и сколько денег приносит

/ Фото: Pixabay

Игорный бизнес в Украине запретили еще в 2009 г. и установили за него штрафы в огромных размерах. В законе сказано, что организаторам азартных игр грозит конфискация игорного оборудования и штраф в размере 8 тыс. минимальных зарплат (сейчас минимальная зарплата составляет 4173 грн, т.е. отдать нужно будет 33,3 млн грн).

Тем не менее, до сих пор не утихают разговоры о легализации азартных игр и возвращении их в правовое поле.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он хочет рассмотреть легализацию азартных игр. Правда, по словам главы государства, казино могут появиться только в пятизвездочных отелях. Сайт "Сегодня" собрал примеры легализации игорного бизнеса в других странах и рассказывает, где и как это функционирует.

Лас-Вегас

Лас-Вегас / Фото: Pixabay

Когда речь идет об азартных играх, пожалуй, Лас-Вегас – это первое, что приходит на ум. Город на западе США, который расположился в штате Невада, давно стал одним из крупнейших центров игорного бизнеса. Известно, что город ежегодно посещает около 42 млн туристов и каждый из них тратит в среднем 541 доллар исключительно на азартные игры.

В 2018 г. доходы казино в Неваде превысили 11,9 млрд долларов, что стало третьим по величине рекордом в истории всего штата. А вот средняя зарплата в Лас-Вегасе находится на уровне 48,3 тыс. долл. в год.

Игорный бизнес в Лас-Вегасе процветает еще с прошлого века. Так, со времен основания города в 1905 г. там проходили различные игры, но уже в 1919 г. их запретили. 12 лет спустя – в 1931 г. на территории всего штата Невада заново разрешили играть на деньги, и с тех пор количество казино и разнообразие игр только продолжало увеличиваться, ежегодно привлекая миллионы туристов.

Сейчас азартные игры разрешены почти во всех штатах США, кроме Гавайев и Юты, а законодательство каждого штата контролирует горный бизнес по-своему. Но крупнейшим игровым центром до сих пор остается Невада.

Макао

Макао / Фото: Pixabay

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В Китае игорный бизнес считается незаконным и единственная азартная игра, которая доступна местным жителям ­– это лотерея от государства. Тем не менее, попытать удачи в Китае все же можно. Все азартные развлечения там вынесены в два места – Гонконг и Макао.

В Гонконге ассортимент доступных развлечений не слишком широк – все та же лотерея, маджонг, ставки на скачки и футбол. А вот Макао считается одним из центров мирового игорного бизнеса, ведь здесь есть все что угодно. Именно поэтому Макао часто сравнивают с тем самым Лас-Вегасом.

По данным отчета международного банка Bernstein Bank на середину декабря 2017 г., общий доход от азартных игр в Макао уже достиг 1 млрд долларов.. При этом ежедневный доход в декабре составил около 102,3 млн долл. А мировые аналитики вовсе считают, что к 2022 году валовый доход казино в Макао может достигнуть 53 млрд долл, а азартные развлечения станут массовым явлением, а не элитарным.

Монако

Если Лас-Вегас ­– это только город, а Макао ­– административный район, то Монако ­­– это целое государство для любителей азартных развлечений. Первое казино там открыли еще в середине 19 века, а сейчас в Монако легально функционирует четыре крупных наземных казино.

Интересно и то, что коренные жители, которые в Монако всего около 20%, не платят налоги, а просто живут на различные льготы и дотации. К слову, местным жителям в казино играть нельзя: такое право есть только у гостей Монако. Собственно говоря, все это связано - если местные жители будут играть на деньги, это повлечет растрату государственных финансов на которые они живут.

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90% экономически активного населения здесь задействованы в сфере услуг. В среднем, все четыре казино ежегодно зарабатывают около 210 млн евро, но часть игорного бизнеса в экономике страны не слишком весомая ­– всего около 6% от ВПП.

Страны Европы

Во многих европейских странах азартные игры разрешены. Англия, Португалия, Швеция, Нидерланды, Германия – везде можно легально попытать удачу на игровых автоматах или же на рулетке. Как правило, в большинстве стран игорный бизнес легализовали еще в начале этого века и сейчас сфера находится под жестким контролем государства, перечисляя деньги в казну.

Но все же, и здесь есть свои нюансы. Например, в Германии работает более 60 казино, а вот игорный онлайн-бизнес запрещен. Тем не менее, в 2015 г. выручка немецких казино составила 641 млн евро и страна оказалась на четвертом месте среди европейских стран по количеству доходов от азартных игр.

В Великобритании по состоянию на 2016 г. было 147 казино, а ежегодная выручка от них составляла более 15,7 млрд евро. Выручка от онлайн рынка тоже оказалась внушительной – 4,9 млрд евро. К слову, весь игорный бизнес в Великобритании государственный.

Похожая модель действует и в Италии. Там тоже есть только государственные казино, правда, в стране их насчитывается всего пять. С 2011 г. введен жесткий контроль за любителями азартных игр. Так, например, желающие поиграть в наземных казино должны на руках иметь фишки общим номиналом не меньше, чем 250 евро.

Интересно и то, что игорный бизнес легален у нашей соседки – Польши. Еще в 2009 г. там был принят закон, который регламентирует деятельность операторов на этом рынке. Что касается онлайна, то здесь достаточно жесткие ограничения и только четыре польских компании могут вести этот бизнес в интернете. По состоянию на 2015 г. в стране насчитывалось 49 наземных казино, а их ежегодный доход составлял 126 млн евро. К слову, доход от онлайн-казино был не намного меньше – 83,2 млн евро.

В Польше разрешены почти все виды азартных игр, но с некоторыми ограничениями. Например, в покер можно играть легально только на турнирах, которые организовывают наземные казино и в которых участвует не менее 10 человек. Несмотря на то, что этот бизнес в стране легален, рекламировать его строго запрещено.

/ Фото: Pixabay

Беларусь и Россия

Несмотря на консервативность и жесткие законы Беларуси, здесь тоже легален игорный бизнес. Он регламентируется целым рядом указов, но все же доступен для жителей и гостей страны. Основная масса игорных заведений здесь сосредоточена в столице – в Минске.

Что касается России, то с 2009 г. работа казино и игорных залов на территории страны полностью запрещена. Не распространяется этот запрет только на четыре специализированные игровые зоны, где это легально:

"Янтарная" – Калининградская область;

"Сибирская монета" – Алтайский край;

"Приморье" – Приморский край;

"Азов-Сити" – граница Краснодарского края и Ростовской области.

Онлайн-казино в России запрещены, но по оценкам экспертов, рынок онлайн-казино в России составляет около 1 млрд долларов в год.

Как мы видим, многие страны легализируют игорный бизнес, так как запреты не всегда дают должный результат, а подпольные казино разрастаются, как грибы после дождя. Тем не менее, несмотря на разнообразный опыт других стран, Украине, возможно, стоит искать свой путь.

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