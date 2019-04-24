Азербайджан будет готов помочь Беларуси с поставками нефти

Он предположил, что поставки возможны через порты Черного моря

Фото: AFP

Азербайджан будет готов помочь Беларуси в случае ее обращения по вопросу поставок нефти, сообщил посол республики в Минске Латиф Гандилов.

Отвечая государственному агентству БелТА на вопрос о возможности поставок нефти из Азербайджана в Беларусь, посол отметил, что не видит для этого каких-либо препятствий.

"В трудные времена наши народы всегда друг другу помогали, и это нас объединяет. Мы всегда подставляем друг другу плечо. Если будет необходимость, Азербайджан с честью исполнит свой братский долг. Нет никаких сомнений, что главы государств найдут общий язык по этому вопросу", – сказал он.

Вместе с тем, считает посол, необходимо учитывать сложность транспортировки нефти из Азербайджана в Беларусь и искать наиболее оптимальные способы, которые не приведут к сильному удорожанию энергоресурсов.

"Здесь нет никаких других вопросов, кроме маршрутов транспортировки, что очень влияет на стоимость транспортируемой нефти", - подчеркнул Гандилов.

Он предположил, что поставки возможны через порты Черного моря.

Посол также отметил большой потенциал торгово-экономического сотрудничества двух стран: "Беларусь находится в центре Европы. Значит, для нас открывается европейский рынок. Азербайджан находится на переднем крае Востока, открывая рынок Ближнего Востока для Беларуси".

Как сообщалось, Беларусь планирует до конца 2019 года начать импорт нефти, альтернативной российской. Поставки могут осуществляться через порты Балтии и Украины. Белорусские НПЗ готовы перерабатывать 18 сортов нефти, поставляемой из Азербайджана, Саудовской Аравии и Нигерии.

Напомним, власти РФ заявили, что с 1 июня ограничивают экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину. Кроме того, белорусский концерн "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти. В связи с этим оба белорусских НПЗ – ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская обл.) и ОАО "Нафтан" (Витебская обл.) сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объем нефтепереработки. В результате Беларусь остановила экспорт бензина в Украину.

Как объяснили в Нефтегазовой ассоциации, горючее ввозится в Украину более чем из 10 государств, поэтому особых проблем с топливом не возникнет. Впрочем, цены на бензин на украинских АЗС уже растут. На это влияет не только проблема с белорусским топливом, но и введенные Россией санкции, а также рост мировых цен на нефть.

Глава правительства Владимир Гройсман ранее уже заявил, что Украина должна найти новых партнеров по поставке нефтепродуктов.

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