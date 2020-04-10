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Ажиотаж спал: Нацбанк заметил снижение цен на продукты

10 апреля, 19:24

Ксения Капустинская

Некоторые продтовары не дешевеют, но часть цен уже упала

После заметного подорожания продуктов в начале карантина цены на еду в Украине в среднем прекратили повышаться. При этом ряд продуктов даже подешевел, сообщается в еженедельном экономическом обзоре Национального банка Украины (НБУ).

"За последнюю неделю в среднем цены на продукты питания прекратили расти, а на некоторые из них, в том числе овощи борщевого набора – снизились. Ослабление ажиотажа способствовало замедлению роста цен на гречку и другие крупы", – говорится в обзоре.

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Отмечается, что также снизились цены на ряд фруктов, за исключением лимонов. Дело в том, что на стоимость этих цитрусовых влияют ограничения на вывоз лимонов из Турции.

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"В свою очередь рост цен на доставку из заведений общественного питания ускорился на фоне устойчивого спроса", – подчеркивают в Нацбанке.

Напомним, ранее в Антимонопольном комитете Украины сообщили, что супермаркеты начали снижать цены на продукты после вынесенного им предупреждения. Эксперты же уверены, что сейчас главная задача страны и украинцев – пережить карантин. То есть каждому надо включить режим экономии, не делать лишних трат, не выходить без необходимости из дома. Это поможет быстрее справиться с эпидемией и вернуться к нормальной жизни.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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продукты цены НБУ карантин цены на продукты

Источник: Сегодня

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