АЗС опустили цены на горючее: чего ждать автовладельцам в августе

Эксперты ожидали стабильных цен на автомобильное топливо в июле, но заправки существенно опустили ценники. Сегодня, в первые дни августа, заправить полный бак на 48 л бензином А-95 обойдется на 64 грн дешевле, чем месяц назад.
Что повлияло на стоимость бензина, дизтоплива и автогаза в июле, и каких цен ждать украинцам на горючее в августе, разбирался сайт "Сегодня".
Гривня помогла бензину
Уменьшение котировок на нефть и сильная гривня. Это два фактора, которые повлияли на стоимость горючего в июле. АЗС снизили цены за последний месяц более, чем на 1,3 грн.
"Потенциал для еще большего снижения был по всем видам топлива: бензину, дизтопливу, сжиженному газу. Оптовые цены на горючее упали значительно больше.. Но из-за смены власти, когда на чемоданах сидят министры Кабмина, и тд., операторы не спешат снижать цены. Поэтому потребители не почувствовали больших изменений. При этом, для трейдеров и операторов сейчас хороший сезон: июль, август и сентябрь – самые активные месяцы потребления нефтепродуктов", – говорит Александр Сиренко, аналитик консалтинговой компании UPECO.
Как поменялись цена на горючее с 01.07.19 по 01.08.19:
- А-95+ – минус 1.23 грн;
- А-95 – минус 1.34 грн;
- А-92 – минус 1.35 грн;
- Дизтопливо – минус 1.35 грн;
- Автогаз – минус 1.14 грн.
Чего ждать в августе
Тенденции к росту цен на разные виды бензина и дизтопливо нет. На протяжении последней недели ценники колебались буквально на одну-две копейки. Александр Сиренко считает, что потенциал для снижения цен на горючее остается в пределах одной-двух гривень.
"Если дизель в опте можно купить за 21 грн, то на заправках он по 28. Я не помню, чтобы так долго держалась такая наценка. Пять гривень – это потолок, а обычно в среднем – три-четыре гривни. Когда розница не реагирует на провал в опте, то это очень странно", - рассказывает Сиренко.
Некоторые крупные сети все-таки дают лояльным клиентам хорошую скидку. Иногда она покрывает эту разницу.
Что будет с ценами в августе, зависит от того, как долго сильной будет гривня. Мировые рынки нефти и газа очень непрогнозируемы, говорит эксперт, их влияние оценить трудно. Точно не подорожает дизтопливо и сжиженный газ из-за их профицита.
Только за последнюю неделю стоимость автогаза по Украине упала на 56 коп.
"В августе цена упадет еще больше. В июле у нас был рекорд по импорту сжиженного газа за всю историю Украины. Продукта на рынке очень много", – поясняет Сиренко.
Что влияет на цены на горючее
В Украине цены на нефтепродукты – бензин, дизтопливо – зависят от их стоимости в Беларуси, России и Литве. Более половины экспорта топлива приходится на эти три страны. В Украине перерабатывается не так много нефти, чтобы эти объемы влияли на цены. Значительное влияние на стоимость автомобильного топлива оказывает курс валют.
"Мы покупаем бензин за валюту, государство начисляет налоги на топливо в евро – валюте, которая по Украине не ходит, и пересчитывается по курсу Нацбанка. А потом операторы через межбанк пробуют за вырученные от продаж гривни купить евро, чтобы закупить новую партию", – поясняет Леонид Косьянчук, эксперт нефтерынка.
По прогнозам Всемирного банка средняя цена на нефть в 2019 и 2020 годах составит до 67 долларов за баррель. Цены на горючее в Украине будут зависеть от внешнего рынка и курса доллара. Национальный банк Украины прогнозирует, что доллар в 2019-м может стоить 29,4 грн.
К тому же, ежемесячно на стоимость топлива влияет и акциз, поскольку он начисляется в евро, то есть, зависит от стабильности гривни. Когда национальная валюта падает, то следующая закупка нефтепродуктов обходится АЗС дороже, из-за чего приходится поднимать цены.
Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как в Луцке умелец заменил бензиновый двигатель в авто двигателем на дровах.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк