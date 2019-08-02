С июля по август цены на горючее упали на 1.3 гривны в среднем по Украине

/ Фото: Getty Images

АЗС опустили цены на горючее: чего ждать автовладельцам в августе Виталий Андроник https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD 2019-08-02T07:00:00+03:00 Экономика С июля по август цены на горючее упали на 1.3 гривны в среднем по Украине

Эксперты ожидали стабильных цен на автомобильное топливо в июле, но заправки существенно опустили ценники. Сегодня, в первые дни августа, заправить полный бак на 48 л бензином А-95 обойдется на 64 грн дешевле, чем месяц назад.

Что повлияло на стоимость бензина, дизтоплива и автогаза в июле, и каких цен ждать украинцам на горючее в августе, разбирался сайт "Сегодня".

Гривня помогла бензину

Уменьшение котировок на нефть и сильная гривня. Это два фактора, которые повлияли на стоимость горючего в июле. АЗС снизили цены за последний месяц более, чем на 1,3 грн.

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

"Потенциал для еще большего снижения был по всем видам топлива: бензину, дизтопливу, сжиженному газу. Оптовые цены на горючее упали значительно больше.. Но из-за смены власти, когда на чемоданах сидят министры Кабмина, и тд., операторы не спешат снижать цены. Поэтому потребители не почувствовали больших изменений. При этом, для трейдеров и операторов сейчас хороший сезон: июль, август и сентябрь – самые активные месяцы потребления нефтепродуктов", – говорит Александр Сиренко, аналитик консалтинговой компании UPECO.

Как поменялись цена на горючее с 01.07.19 по 01.08.19:

А-95+ – минус 1.23 грн;

А-95 – минус 1.34 грн;

А-92 – минус 1.35 грн;

Дизтопливо – минус 1.35 грн;

Автогаз – минус 1.14 грн.

Чего ждать в августе

Тенденции к росту цен на разные виды бензина и дизтопливо нет. На протяжении последней недели ценники колебались буквально на одну-две копейки. Александр Сиренко считает, что потенциал для снижения цен на горючее остается в пределах одной-двух гривень.

"Если дизель в опте можно купить за 21 грн, то на заправках он по 28. Я не помню, чтобы так долго держалась такая наценка. Пять гривень – это потолок, а обычно в среднем – три-четыре гривни. Когда розница не реагирует на провал в опте, то это очень странно", - рассказывает Сиренко.

Некоторые крупные сети все-таки дают лояльным клиентам хорошую скидку. Иногда она покрывает эту разницу.

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Что будет с ценами в августе, зависит от того, как долго сильной будет гривня. Мировые рынки нефти и газа очень непрогнозируемы, говорит эксперт, их влияние оценить трудно. Точно не подорожает дизтопливо и сжиженный газ из-за их профицита.

Только за последнюю неделю стоимость автогаза по Украине упала на 56 коп.

"В августе цена упадет еще больше. В июле у нас был рекорд по импорту сжиженного газа за всю историю Украины. Продукта на рынке очень много", – поясняет Сиренко.

Что влияет на цены на горючее

В Украине цены на нефтепродукты – бензин, дизтопливо – зависят от их стоимости в Беларуси, России и Литве. Более половины экспорта топлива приходится на эти три страны. В Украине перерабатывается не так много нефти, чтобы эти объемы влияли на цены. Значительное влияние на стоимость автомобильного топлива оказывает курс валют.

Житель США на заправке выиграл в лотерею миллион долларов / Фото: Depositphotos

"Мы покупаем бензин за валюту, государство начисляет налоги на топливо в евро – валюте, которая по Украине не ходит, и пересчитывается по курсу Нацбанка. А потом операторы через межбанк пробуют за вырученные от продаж гривни купить евро, чтобы закупить новую партию", – поясняет Леонид Косьянчук, эксперт нефтерынка.

По прогнозам Всемирного банка средняя цена на нефть в 2019 и 2020 годах составит до 67 долларов за баррель. Цены на горючее в Украине будут зависеть от внешнего рынка и курса доллара. Национальный банк Украины прогнозирует, что доллар в 2019-м может стоить 29,4 грн.

К тому же, ежемесячно на стоимость топлива влияет и акциз, поскольку он начисляется в евро, то есть, зависит от стабильности гривни. Когда национальная валюта падает, то следующая закупка нефтепродуктов обходится АЗС дороже, из-за чего приходится поднимать цены.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как в Луцке умелец заменил бензиновый двигатель в авто двигателем на дровах.

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