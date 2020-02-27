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"Бабушка отдает землю экс-прокурору": у Зеленского собрались положить конец схемам

27 февраля, 13:42

Игорь Серов, Александра Романюк

Лещенко рассказал, как должен работать легальный оборот сельхозземель

В Украине активно функционирует теневой рынок продажи земли, который построен на юридических схемах. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал уполномоченный президента по вопросам земли Роман Лещенко.

"У нас сегодня существует целый рынок земельных завещаний, владения землей на праве эмфитевзиса. Причем оборот эмфитевзиса вышел уже на уровень, который просто невозможно не замечать. У нас бабушка из Винницкой области переписывает землю по завещанию на чужого ей человека из Харьковской области, который в прошлом работал в прокуратуре, а сегодня собирает завещания по Винницкой области. Это тоже схема. И в реестре видим миллионы гектаров земли на праве эмфитевзиса", – объяснил Лещенко.

Он также отметил, что такой оборот земель нужно выводить "на свет".

"Вариант "давайте оставим все, как есть" абсолютно не является предметом дискуссии. Рынок нужно детенизировать, вывести его в белую плоскость. Если человек хочет продать землю, то он должен продать ее официально, получить деньги в безналичной форме, уплатить налоги в местный и государственный бюджеты, получить соответствующие правоустанавливающие документы", – сказал Лещенко.

В тренде
"Бабушка отдает землю экс-прокурору": у Зеленского собрались положить конец схемам

Подробнее читайте во второй части интервью Романа Лещенко сайту "Сегодня" – "С 2021 года кардинально изменится подход в налогообложении земли": интервью с Романом Лещенко, часть 2".

Напомним, в первой части интервью с уполномоченным президента по вопросам земли Романом Лещенко мы поговорили о его должности, об основных мифах о земельной реформе и о том, сколько она продлится.

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Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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земля земельная реформа рынок земли продажа земли Роман Лещенко

Источник: Сегодня

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