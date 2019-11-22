Бахматюка объявили в розыск

Олег Бахматюк / Фото: УНИАН

Национальное антикоррупционное бюро Украины, которое провело задержания по делу о завладении 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита Нацбанка, выданного в 2014 году VAB Банку, объявило предпринимателя Олега Бахматюка в розыск. Об этом говорится на сайте Министерства внутренних дел в разделе "Лица, скрывающиеся от органов власти".

21 ноября 2019 года указано датой его исчезновения.

Ему инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, добытых преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

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Сам Бахматюк заявил, что сейчас находится по делам за границей и готов общаться со следователями через адвокатов или по видеосвязи.

"Это очередная манипуляция. Наши международные адвокаты удивлены такой позицией. Есть адвокаты, есть мои права, как гражданина Украины. Мы готовы общаться со следователями, предоставлять документы. Хотим понимания процесса и конструктивного диалога", – сказал бизнесмен, пишет "Интерфакс-Украина".

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Он подчеркнул, что ему не предъявляли подозрений и не вручали повесток.

"Нельзя вручать подозрение, просто вывешивая ее на столбу", – напомнил Бахматюк свою позицию в отношении заявления НАБУ от 13 ноября о заочном сообщении ему о подозрении по делу VAB Банка. Бизнесмен добавил, что его адвокаты обжалуют действия правоохранителей в судах, в том числе и в международных.

Новости "Сегодня" писали, что ранее НАБУ сообщили о подозрении экс-первому заместителю главы Национального банка Украины Александру Писаруку, члену совета НБУ Николаю Каленскому и экс-главе банковского надзора НБУ Алле Шульге в завладении средствами стабилизационного кредита VAB Банку в 2014 году.

О подозрении сообщили также главе набсовета и замглавы правления VAB Банка и трем должностным лицам частных компаний, связанных с владельцами банка.

Высший антикоррупционный суд позже вынес решения о домашнем аресте Каленского и взятии под стражу пяти других подозреваемых на 60 дней с альтернативой залога.

Напомним, что Бахматюк является бывшим владельцем VAB Банка.

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