Bank of America выступил в поддержку Нацбанка: что будет с ценными бумагами и курсом

Решение парламентского комитета о поддержке проекта постановления об оценке работы главы Национального банка Украины, которому Рада дала независимость для реформирования банковского сектора, Якова Смолия, в Bank of America сочли дополнительным риском и понизили рейтинг ценных бумаг Украины.

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Согласно глобальному исследованию BofA, рейтинг ценных бумаг Украины снижен до "рыночных" (Marketweight), тогда как раньше Украина была в категории Overweight ("выше рынка").

Как указано в материалах исследования, решение комитета "стало последней каплей для снижения рейтинга Украины".

Наряду с инициативами по расследованию обоснованности денежно-кредитной политики государства, аналитики BofA называют также другие риски, в том числе давнюю идею о внесении поправок в закон о Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ).

"Любая из этих инициатив может потенциально осложнить прогресс в будущем сотрудничестве с МВФ в 2020-2021 годах, что, вероятно, будет негативно воспринято рынком", – поясняет BofA.

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Напомним, ранее считалось, что Украина в четвертом квартале 2020 года может вернуться на рынок коммерческих заимствований и привлечь 1 млрд. долларов. Об этом было сказано в прогнозе Международного валютного фонда (МВФ), размещенного в меморандуме о новой программе.

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МВФ также напомнил, что в январе этого года Украина успела привлечь 1,25 млрд евро на 10 лет под 4,375% годовых.

Также там упоминалось, что МВФ рассчитывает, что в Украине не будут осуществлять политическое вмешательство в деятельность Нацбанка, который и в дальнейшем продолжит политику инфляционного таргетирования в рамках режима обменного курса.

16 июня Министерство финансов на фоне роста рейтинга Украины после получения первого транша от МВФ спрогнозировало рост стоимости украинских ценных бумаг.

А в рейтинговом агентстве Fitch указали, что программа МВФ демонстрирует стремление международных партнеров и других заинтересованных стейкхолдеров защитить макроэкономические и фискальные достижения в Украине от коронавирусного шока и предотвратить срыв реформ.

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Подробнее о соглашении МВФ премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал в эфире телеканала "Украина 24":

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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