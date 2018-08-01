Банк в смартфоне: как новые технологии меняют жизнь украинцев

Украинцы предпочитают проводить время в мессенджерах и социальных сетях, банки на базе таких платформ создают целые сервисы и идут туда, где проводят время их клиенты

Узнать остаток по кредиту, сделать запрос на оформление займа или узнать состояние счета можно за несколько секунд. Не нужно никуда звонить или идти в отделение. Достаточно открыть Viber и выбрать нужный раздел. Несколько кликов и все готово. Настоящая смартфономания коснулась и банковского сектора. Сайт "Сегодня" вместе с председателем правления банка ПУМБ Сергеем Черненко выяснил, как украинцы тратят время в сети и почему это помогает финансовым учреждениям.

В среднем украинцы тратят на смартфоны два с половиной часа в день. Ежегодного количество владельцев таких гаджетов растет. Сейчас это около 40% населения, а среди миллинеалов (родились с 1981 по 2001 год) – 80%. Последний показатель опередили только США, говорится в данных Google. Украинцы предпочитают проводить время в мессенджерах и социальных сетях. В лидерах по популярности: Whatsapp, Facebook и Viber.

Банки на базе таких платформ создают целые сервисы и идут туда, где проводят время их клиенты. К примеру, ПУМБ позволяет получать самые популярные услуги в диалоговом окне Viber. Здесь можно отправить запрос на оформление кредита, узнать состояние счета, просмотреть последние платежи, сумму досрочного погашения, провести оплату с карты любого банка.

"Чтобы запустить такую функцию – нужно найти на сайте банка иконку Viber или в самом мессенджере – Паблик Аккаунт ПУМБ и открыть чат. У вас появится диалоговое окно. Заходим в раздел "Мої кредити та карти". Здесь мы можем узнать сумму последнего платежа. Или – сколько человеку осталось заплатить, чтобы полностью рассчитаться с банком", – поясняет Сергей Черненко.

Количество владельцев смартфонов в Украине растет с каждым годом. И использовать гаджеты можно не только для общения. Банки создают собственные приложения, а для тех клиентов, которым удобнее пользоваться привычными инструментами, разрабатывают отдельные сервисы. Уже сейчас владельцы смартфонов могут круглосуточно обращаться к своему личному банкиру в Viber.