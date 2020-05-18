Банки и добывающие компании могут значительно снизить дивиденды: названа причина

Объем дивидендов, выплачиваемых компаниями по всему миру, при наихудшем сценарии в этом году может сократиться на 493 млрд долларов из-за мер, предпринимаемых для поддержания финансовых показателей в условиях пандемии. К таким выводам пришли в Janus Henderson, опубликовав соответствующее исследование.

Оптимистичный сценарий предполагает снижение дивидендов на 213 млрд долларов (15%) – до 1,21 трлн долларов. Однако этот сценарий учитывает только уже объявленные сокращения или те, что ожидаются в ближайшее время.

Среди наиболее пострадавших отраслей, скорее всего, окажется банковский и нефтяной сектор, горнодобывающая и обрабатывающая промышленность. В то же время, дивиденды технологических и фармацевтических компаний, а также производителей пищевых продуктов и потребительских товаров менее подвержены влиянию кризиса.

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После начала пандемии компании уже объявили о снижении дивидендов на десятки миллиардов долларов. При этом Royal Dutch Shell и телекоммуникационная BT Group сократили выплаты впервые за последние десятилетия.

В Janus объяснили большую разницу между двумя сценариями быстрым развитием ситуации вокруг пандемии и вероятностью того, что "некоторые компании просто снизят дивиденды, а не полностью откажутся от них".

По данным компании, в первом квартале объем выплат акционерам, напротив, вырос – на 3,6%, до 275,4 млрд долларов.

Во время мирового финансового кризиса 2008-2009 года дивиденды снизились на 30%. В Janus считают, что в некоторых регионах, включая Европу и Великобританию, падение в этот раз может быть больше. В Северной Америке влияние вспышки заболевания будет меньше в связи с большим количеством технологических компаний.

В тренде Курс доллара в Украине упал еще ниже

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Эксперты Janus полагают, что в Азии влияние пандемии на дивиденды проявится в следующем году, поскольку размер выплат в текущем году уже был установлен на основании прибыли за 2019 год.

По словам аналитика Janus Бена Лофтхауза, снижение, вероятно, будет "очень резким", однако на фоне беспрецедентных мер поддержки со стороны правительств и центробанков "нам остается только надеяться на быстрое восстановление".

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Еврокомиссия прогнозирует рецессию исторического размаха в Европе. По некоторым оценкам, экономика ЕС в целом сократится на рекордные 7,4% в этом году.

А в покинувшей содружество Великобритании тоже готовятся к серьезным проблемам. Банк Англии заявил, что из-за эпидемии коронавируса страна приближается к крупнейшему экономическому спаду за 300 лет.

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